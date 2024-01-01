2024 Yılının İlk Bebekleri Dünyaya Geldi! İşte Yeni Yılın İlk Bebekleri ve İkizleri!

Malatya'da yılın ilk bebeği 2 kilo 950 gram ağırlığında dünyaya geldi! 21 yaşındaki Sıla Gökçe ve eşi ilk bebeklerini kucaklarına aldılar. 2 kilo 950 gram ağırlığında dünyaya gelen kız bebeğin ismi ise henüz kararlaştırılamadı.

Şanlıurfa'da yılın ilk bebeği 'Fevzi' oldu! Derya ve Abdurrezak Öden çiftinin ilk bebekleri olan Fevzi, 2 kilo 260 gram ağırlığında dünyaya geldi.

Gaziantep'te Cemal ve Fatma Yıldız çiftinin ilk bebekleri olan 'Mustafa'yı ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı bebeğe altın taktı.

Trabzon'da Nilay ve Tarık Söğüt çiftinin 'Kuzey' isimindeki bebekleri, saat 00.05'te 3 kilo 210 gram ağırlığında dünyaya geldi.

Kayseri'de Kezban ve Oğuz Alkan çiftinin kız bebekleri 'Ceylin' dünyaya geldi. Konya'da Kezban ve Halil İbrahim çiftinin üçüncü çocukları dünyaya geldi.

Mardin'de Havva ve İbrahim Çalka çiftinin 5'inci çocukları 'Muhammed Hüseyin' dünyaya geldi. Çiftin dört kız çocuğunun ardından 5. çocukları erkek oldu.