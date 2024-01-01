2024 Yılının İlk Bebekleri Dünyaya Geldi! İşte Yeni Yılın İlk Bebekleri ve İkizleri!
2024 Yılının İlk Bebekleri Dünyaya Geldi! İşte Yeni Yılın İlk Bebekleri ve İkizleri!
Yeni yıl heyecanıyla birlikte yılın ilk bebekleri de dünyaya geldi! Ülkemizde yeni yıla 'Merhaba' diyen bebekler ailelerine yılın ilk heyecanını yaşattı. Çiftlerin mutlu anlarında yeni yılın ilk bebeklerini belediye başkanları, valiler ve bakanlar ziyaret etti.
İşte, 2024 yılının ilk bebekleri...
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Türkiye'nin farklı illerinde yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebekler ailelerine büyük mutluluk ve heyecan yaşattı!
Hatay, Defne'de dünyaya gelen bebeğin adı "Muhammet Talha" oldu.
Yeni yılın ilk bebeklerinden ikisi başkent Ankara'da dünyaya geldi.
Yeni yılın ikiz bebekleri dünyaya geldi: Balıkesir'de dünyaya gelen yılın ilk ikizleri "Yaman ve Buğlem" oldu!
Elazığ'da ise yılın ilk anlarında 3 bebek dünyaya geldi.
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Adana'da yılın ilk bebeği "Masal" bebek oldu!
Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Trabzon, Kayseri, Mardin ve Bingöl'de de yeni yılda dünyaya gelen ilk bebekler oldu!
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