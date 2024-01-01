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2024 Yılının İlk Bebekleri Dünyaya Geldi! İşte Yeni Yılın İlk Bebekleri ve İkizleri!

2024 Yılının İlk Bebekleri Dünyaya Geldi! İşte Yeni Yılın İlk Bebekleri ve İkizleri!

Yeni yıl
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
01.01.2024 - 15:04

Yeni yıl heyecanıyla birlikte yılın ilk bebekleri de dünyaya geldi! Ülkemizde yeni yıla 'Merhaba' diyen bebekler ailelerine yılın ilk heyecanını yaşattı. Çiftlerin mutlu anlarında yeni yılın ilk bebeklerini belediye başkanları, valiler ve bakanlar ziyaret etti. 

İşte, 2024 yılının ilk bebekleri...

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Türkiye'nin farklı illerinde yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebekler ailelerine büyük mutluluk ve heyecan yaşattı!

Türkiye'nin farklı illerinde yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebekler ailelerine büyük mutluluk ve heyecan yaşattı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da yeni yılın ilk bebeğinin dünyaya geldiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Hatay, Defne'de dünyaya gelen bebeğin adı "Muhammet Talha" oldu.

Hatay, Defne'de dünyaya gelen bebeğin adı "Muhammet Talha" oldu.
twitter.com

Bakan Koca, yeni yılın ilk bebeğinin görüntüleri ile birlikte 'Hatay Defne Devlet Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği doğdu. Fethiye ve Adem çiftini yürekten kutluyor, çocuklarının ülkemize ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyoruz. Nice, nice yeni yıllar göresin Muhammet Talha bebek' notunu paylaştı.

Yeni yılın ilk bebeklerinden ikisi başkent Ankara'da dünyaya geldi.

Yeni yılın ilk bebeklerinden ikisi başkent Ankara'da dünyaya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın ziyaret ettiği yeni yılın ilk bebeği, 'Beril Ece' oldu. Bakan Göktaş, 3 kilo 650 gram olarak dünyaya gelen kız bebeği kucağına aldı. 

Bakan Göktaş'ın ikinci durağı 3 kilo 350 gram ağırlığında dünyaya gelen 'Hatice Kübra' bebek oldu. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yılın ilk bebeklerini ziyaret ettikten sonra:

'Bebekler bizim için çok kıymetli. Onlar bizim umudumuz, geleceğimiz.' dedi.

Yeni yılın ikiz bebekleri dünyaya geldi: Balıkesir'de dünyaya gelen yılın ilk ikizleri "Yaman ve Buğlem" oldu!

Yeni yılın ikiz bebekleri dünyaya geldi: Balıkesir'de dünyaya gelen yılın ilk ikizleri "Yaman ve Buğlem" oldu!

Balıkesir'de 1 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 00.01 ile 00.02'de dünyaya gelen Yaman ve Buğlem yılın ilk ikiz bebekleri oldu!

Elazığ'da ise yılın ilk anlarında 3 bebek dünyaya geldi.

Elazığ'da ise yılın ilk anlarında 3 bebek dünyaya geldi.

  • Büşra ve Kadir Canpolat çiftinin ilk çocukları 'Eymen' 

  • Ümmü Gülsüm ve Durukan Yağdıran çiftinin ikinci çocukları 'Asilhan' 

  • Belgin ve Emre Erol çiftinin ise ikinci çocukları 'Doğu' dünyaya geldi.

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Adana'da yılın ilk bebeği "Masal" bebek oldu!

Adana'da yılın ilk bebeği "Masal" bebek oldu!

Ayşe ve Emrah Çelik çiftinin ikinci bebekleri olan Masal, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi.

Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Trabzon, Kayseri, Mardin ve Bingöl'de de yeni yılda dünyaya gelen ilk bebekler oldu!

Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Trabzon, Kayseri, Mardin ve Bingöl'de de yeni yılda dünyaya gelen ilk bebekler oldu!

  • Malatya'da yılın ilk bebeği 2 kilo 950 gram ağırlığında dünyaya geldi! 21 yaşındaki Sıla Gökçe ve eşi ilk bebeklerini kucaklarına aldılar. 2 kilo 950 gram ağırlığında dünyaya gelen kız bebeğin ismi ise henüz kararlaştırılamadı. 

  • Şanlıurfa'da yılın ilk bebeği 'Fevzi' oldu! Derya ve Abdurrezak Öden çiftinin ilk bebekleri olan Fevzi, 2 kilo 260 gram ağırlığında dünyaya geldi. 

  • Gaziantep'te Cemal ve Fatma Yıldız çiftinin ilk bebekleri olan 'Mustafa'yı ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı bebeğe altın taktı. 

  • Trabzon'da Nilay ve Tarık Söğüt çiftinin 'Kuzey' isimindeki bebekleri, saat 00.05'te 3 kilo 210 gram ağırlığında dünyaya geldi. 

  • Kayseri'de Kezban ve Oğuz Alkan çiftinin kız bebekleri 'Ceylin' dünyaya geldi. Konya'da Kezban ve Halil İbrahim çiftinin üçüncü çocukları dünyaya geldi. 

  • Mardin'de Havva ve İbrahim Çalka çiftinin 5'inci çocukları 'Muhammed Hüseyin' dünyaya geldi. Çiftin dört kız çocuğunun ardından 5. çocukları erkek oldu. 

  • Bingöl'de Gülsüm ve Ömer Arslan çiftinin kız bebekleri 'Hatice' dünyaya geldi.

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