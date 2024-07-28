2024 Yaz Olimpiyat Oyunlarında Ülkemizi Temsil Eden Voleybolcularımızın Sosyal Medya Hesaplarını İnceleyelim
2024 Yaz Olimpiyat Oyunlarında Ülkemizi Temsil Eden Voleybolcularımızın Sosyal Medya Hesaplarını İnceleyelim
Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları büyük bir heyecanla başladı. 26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihlerinde sürecek bu prestijli organizasyonda, ülkemizi temsil edecek milli sporcularımız arenada yerlerini aldılar.
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2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni büyük bir görkem ve coşku ile yapıldı. Dünya genelinden spor severlerin ve medya mensuplarının ilgiyle takip ettiği organizasyonda, gözler Türkiye'nin voleybol milli takımı "Filenin Sultanları"na çevrildi.
Cansu Özbay (Pasör)
Elif Şahin (Pasör)
Ebrar Karakurt (Smaçör)
Hande Baladın (Smaçör)
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Melihe Diken (Smaçör)
Derya Cebecioğlu (Smaçör)
Eda Erdem Dündar (Kaptan)
Zehra Güneş (Orta oyuncu)
Aslı Kalaç (Orta oyuncu)
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Melissa Vargas (Pasör çaprazı)
Gizem Örge (Libero)
İlkin Aydın
Beyza Arıcı
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