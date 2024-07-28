2024 Yaz Olimpiyat Oyunlarında Ülkemizi Temsil Eden Voleybolcularımızın Sosyal Medya Hesaplarını İnceleyelim

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları büyük bir heyecanla başladı. 26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihlerinde sürecek bu prestijli organizasyonda, ülkemizi temsil edecek milli sporcularımız arenada yerlerini aldılar.