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2024 Yaz Olimpiyat Oyunlarında Ülkemizi Temsil Eden Voleybolcularımızın Sosyal Medya Hesaplarını İnceleyelim

2024 Yaz Olimpiyat Oyunlarında Ülkemizi Temsil Eden Voleybolcularımızın Sosyal Medya Hesaplarını İnceleyelim

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
28.07.2024 - 13:33 Son Güncelleme: 28.07.2024 - 14:21

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları büyük bir heyecanla başladı. 26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihlerinde sürecek bu prestijli organizasyonda, ülkemizi temsil edecek milli sporcularımız arenada yerlerini aldılar.

Okçuluk, Yüzme, Judo: Paris 2024'ün Yıldızları Türk Sporcuların Sosyal Medya Hesapları için Bu İçeriğimize Bakabilirsiniz👇

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2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni büyük bir görkem ve coşku ile yapıldı. Dünya genelinden spor severlerin ve medya mensuplarının ilgiyle takip ettiği organizasyonda, gözler Türkiye'nin voleybol milli takımı "Filenin Sultanları"na çevrildi.

2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni büyük bir görkem ve coşku ile yapıldı. Dünya genelinden spor severlerin ve medya mensuplarının ilgiyle takip ettiği organizasyonda, gözler Türkiye'nin voleybol milli takımı "Filenin Sultanları"na çevrildi.

Gelin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil eden A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 12+1 kişilik kadrosunu ve sosyal medya hesaplarını inceleyelim:

Cansu Özbay (Pasör)

Cansu Özbay (Pasör)

Sosyal medya hesaplarına buradan ulaşabilirsiniz 👇

Login • Instagram

x.com

Elif Şahin (Pasör)

Elif Şahin (Pasör)

Sosyal medya hesaplarına buradan ulaşabilirsiniz 👇

Login • Instagram

x.com

Ebrar Karakurt (Smaçör)

Ebrar Karakurt (Smaçör)

Sosyal medya hesaplarına buradan ulaşabilirsiniz 👇

Login • Instagram

x.com

Hande Baladın (Smaçör)

Hande Baladın (Smaçör)

Sosyal medya hesaplarına buradan ulaşabilirsiniz 👇

Login • Instagram

x.com

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Melihe Diken (Smaçör)

Melihe Diken (Smaçör)

Sosyal medya hesaplarına buradan ulaşabilirsiniz 👇

Login • Instagram

x.com

Derya Cebecioğlu (Smaçör)

Derya Cebecioğlu (Smaçör)

Sosyal medya hesaplarına buradan ulaşabilirsiniz 👇

Login • Instagram

x.com

Eda Erdem Dündar (Kaptan)

Eda Erdem Dündar (Kaptan)

Sosyal medya hesaplarına buradan ulaşabilirsiniz 👇

Login • Instagram

x.com

Zehra Güneş (Orta oyuncu)

Zehra Güneş (Orta oyuncu)

Sosyal medya hesaplarına buradan ulaşabilirsiniz 👇

Login • Instagram

x.com

Aslı Kalaç (Orta oyuncu)

Aslı Kalaç (Orta oyuncu)

Sosyal medya hesaplarına buradan ulaşabilirsiniz 👇

Login • Instagram

x.com

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Melissa Vargas (Pasör çaprazı)

Melissa Vargas (Pasör çaprazı)

Sosyal medya hesaplarına buradan ulaşabilirsiniz 👇

Login • Instagram

Gizem Örge (Libero)

Gizem Örge (Libero)

Sosyal medya hesaplarına buradan ulaşabilirsiniz 👇

Instagram

Twitter

İlkin Aydın

İlkin Aydın

Sosyal medya hesaplarına buradan ulaşabilirsiniz 👇

Login • Instagram

x.com

Beyza Arıcı

Beyza Arıcı

Sosyal medya hesaplarına buradan ulaşabilirsiniz 👇

Login • Instagram

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