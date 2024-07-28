Paris Olimpiyat Oyunları’nda Drone Skandalı: Rakibin Antrenmanını Drone İle İzledi
Paris Olimpiyat Oyunları’nda Drone Skandalı: Rakibin Antrenmanını Drone İle İzledi
FIFA, Kanada kadın futbol takımının Yeni Zelanda'nın antrenmanını drone ile görüntülemesi nedeniyle Olimpiyat turnuvasında 6 puanını sildi ve baş antrenör Bev Priestman'ı 1 yıl men etti.
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FIFA, Yeni Zelanda'nın antrenmanını drone ile gözetlemesi nedeniyle Kanada Kadın Futbol Takımı'nın Olimpiyatlar'daki 6 puanını sildi ve teknik direktör Bev Priestman'a 1 yıl men cezası verdi.
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6 puanlık kesintiye nasıl itiraz edebileceğini araştırdığını söyleyen Kanada Futbol Federasyonu da Paris Oyunlarını sarsan bir davada 226 bin dolar para cezasına çarptırıldı.
Yeni Zelanda, Kanada'nın 2-1 kazandığı Olimpiyat mücadelesinden önce rakip takım teknik ekibinin antrenmanları drone ile gözetlediği gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.
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