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Olimpiyat Oyunları'nın Açılışına Cumhurbaşkanı Macron ile Spor Bakanı Caster'in Samimi Görüntüleri Damga Vurdu

Olimpiyat Oyunları'nın Açılışına Cumhurbaşkanı Macron ile Spor Bakanı Caster'in Samimi Görüntüleri Damga Vurdu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
27.07.2024 - 20:28

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları açılış töreninin sorunsuz şekilde tamamlanmasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Caster'in samimi tebrikleşmesi sosyal medyada gündem oldu. 

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, ev sahibi Fransa'da görkemli, bir o kadar da içerikleri sebebiyle tartışmaların ışığında yapılan açılış ile başladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, ev sahibi Fransa'da görkemli, bir o kadar da içerikleri sebebiyle tartışmaların ışığında yapılan açılış ile başladı.

Açılışa damga vuran olaylardan biri de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Caster'in samimi görüntüsü oldu.

Açılışa damga vuran olaylardan biri de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Caster'in samimi görüntüsü oldu.

Töreninin sorunsuz şekilde tamamlanmasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Caster’a sarılıp öptü.

Töreninin sorunsuz şekilde tamamlanmasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Caster’a sarılıp öptü.

İkilinin samimi anları açılışa damga vuran olaylardan biri oldu.

İkilinin samimi anları açılışa damga vuran olaylardan biri oldu.
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