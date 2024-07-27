Olimpiyat Oyunları'nın Açılışına Cumhurbaşkanı Macron ile Spor Bakanı Caster'in Samimi Görüntüleri Damga Vurdu
Olimpiyat Oyunları'nın Açılışına Cumhurbaşkanı Macron ile Spor Bakanı Caster'in Samimi Görüntüleri Damga Vurdu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları açılış töreninin sorunsuz şekilde tamamlanmasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Caster'in samimi tebrikleşmesi sosyal medyada gündem oldu.
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, ev sahibi Fransa'da görkemli, bir o kadar da içerikleri sebebiyle tartışmaların ışığında yapılan açılış ile başladı.
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Açılışa damga vuran olaylardan biri de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Caster'in samimi görüntüsü oldu.
Töreninin sorunsuz şekilde tamamlanmasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Caster’a sarılıp öptü.
İkilinin samimi anları açılışa damga vuran olaylardan biri oldu.
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