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Paris’te Yine Patlama Alarmı! Medya Merkezinin Olduğu Bölge Kapatıldı

Paris’te Yine Patlama Alarmı! Medya Merkezinin Olduğu Bölge Kapatıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
27.07.2024 - 19:39

Fransız polisi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı takip eden basın mensuplarına hizmet veren medya merkezinin bulunduğu bölgeyi 'patlama riski' nedeniyle bir süre kapattı.

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Paris Kongre Merkezi'ne kurulan ana medya merkezinin önünde, polis güvenlik hattı oluştururken, binaya giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Paris Kongre Merkezi'ne kurulan ana medya merkezinin önünde, polis güvenlik hattı oluştururken, binaya giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Gazeteciler ve vatandaşlar, patlama riski olduğu belirtilerek uzaklaştırıldı.

Gazeteciler ve vatandaşlar, patlama riski olduğu belirtilerek uzaklaştırıldı.

Patlama riskinin nedeni ise açıklanmadı.

Patlama riskinin nedeni ise açıklanmadı.

Bir süre sonra polis, bölgeyi yeniden yaya trafiğine açarken, medya merkezine giriş ve çıkışlar da normale döndü.

Bir süre sonra polis, bölgeyi yeniden yaya trafiğine açarken, medya merkezine giriş ve çıkışlar da normale döndü.
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