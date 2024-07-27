Paris Olimpiyat Oyunları Açılışındaki Gösterilere Cumhur İttifakı’ndan Tepki: “Türkiye Derhal Çekilmeli”

“Paris'teki olimpiyat açılışını izlerken, bu törenin bir olimpiyat açılışı mı yoksa çeşitli sapkın akımların propaganda aracı mı olduğunu anlamak zor. Toplumumuzun geniş bir kesimi bu duruma tepki gösterirken, bazıları ise bu sapkınlıkları övgüyle karşıladı. Olimpiyatlar, sporcuların yıllarca süren özverili çalışmasının bir kutlaması olmalı. Ancak, bu etkinliklerin sapkın ideolojilerin yayılması için kullanılmasını kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz.”