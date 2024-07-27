Paris Olimpiyat Oyunları Açılışındaki Gösterilere Cumhur İttifakı’ndan Tepki: “Türkiye Derhal Çekilmeli”
Paris Olimpiyat Oyunları Açılışındaki Gösterilere Cumhur İttifakı’ndan Tepki: “Türkiye Derhal Çekilmeli”
Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları’nın açılış törenindeki gösteriler AK Parti ve HÜDA-PAR’ın tepkisini çekti.
TBMM Genel Kurulunda konuşan AK Parti Milletvekili Emre Çalışkan “Bu etkinliklerin sapkın ideolojilerin yayılması için kullanılmasını kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz' derken HÜDA-PAR Genel Başkanvekili Şehzade Demir de Olimpiyat Oyunları yayınını canlı veren TRT'ye tepki göstererek “Bu olimpiyata ve bu çirkefe Türkiye’nin katılmış olması ve bu rezaletin TRT'de yayınlanması rezalettir. Türkiye bu olimpiyatlardan en kısa zamanda çekilmelidir” dedi.
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2023 Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı çatısı altında yer alan AK Parti ve HÜDA-PAR'dan 2024 Yaz Olimpiyatları'nın açılış törenine tepki geldi.
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AK Parti Milletvekili Emre Çalışkan tören için yaptığı açıklamada "LGBT, pedofili ve satanizmin propagandası" dedi.
HÜDA-PAR'dan yapılan açıklamada ise "Türkiye bu organizasyondan çekilmeli' başlığı yer aldı.
TBMM Genel Kurulunda konuşan AK Parti Milletvekili Emre Çalışkan çocukları koruyacaklarını öne sürerek şu açıklamaları yaptı:
HÜDA-PAR Genel Başkanvekili Şehzade Demir de Olimpiyat Oyunları yayınını canlı veren TRT'ye tepki göstererek şunları söyledi:
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