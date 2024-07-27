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Paris Olimpiyat Oyunları Açılışındaki Gösterilere Cumhur İttifakı’ndan Tepki: “Türkiye Derhal Çekilmeli”

Paris Olimpiyat Oyunları Açılışındaki Gösterilere Cumhur İttifakı’ndan Tepki: “Türkiye Derhal Çekilmeli”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
27.07.2024 - 18:45

Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları’nın açılış törenindeki gösteriler AK Parti ve HÜDA-PAR’ın tepkisini çekti. 

TBMM Genel Kurulunda konuşan AK Parti Milletvekili Emre Çalışkan “Bu etkinliklerin sapkın ideolojilerin yayılması için kullanılmasını kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz' derken HÜDA-PAR Genel Başkanvekili Şehzade Demir de Olimpiyat Oyunları yayınını canlı veren TRT'ye tepki göstererek “Bu olimpiyata ve bu çirkefe Türkiye’nin katılmış olması ve bu rezaletin TRT'de yayınlanması rezalettir. Türkiye bu olimpiyatlardan en kısa zamanda çekilmelidir” dedi. 

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2023 Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı çatısı altında yer alan AK Parti ve HÜDA-PAR'dan 2024 Yaz Olimpiyatları'nın açılış törenine tepki geldi.

2023 Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı çatısı altında yer alan AK Parti ve HÜDA-PAR'dan 2024 Yaz Olimpiyatları'nın açılış törenine tepki geldi.

AK Parti Milletvekili Emre Çalışkan tören için yaptığı açıklamada "LGBT, pedofili ve satanizmin propagandası" dedi.

AK Parti Milletvekili Emre Çalışkan tören için yaptığı açıklamada "LGBT, pedofili ve satanizmin propagandası" dedi.

HÜDA-PAR'dan yapılan açıklamada ise "Türkiye bu organizasyondan çekilmeli' başlığı yer aldı.

HÜDA-PAR'dan yapılan açıklamada ise "Türkiye bu organizasyondan çekilmeli' başlığı yer aldı.

TBMM Genel Kurulunda konuşan AK Parti Milletvekili Emre Çalışkan çocukları koruyacaklarını öne sürerek şu açıklamaları yaptı:

TBMM Genel Kurulunda konuşan AK Parti Milletvekili Emre Çalışkan çocukları koruyacaklarını öne sürerek şu açıklamaları yaptı:

“Paris'teki olimpiyat açılışını izlerken, bu törenin bir olimpiyat açılışı mı yoksa çeşitli sapkın akımların propaganda aracı mı olduğunu anlamak zor. Toplumumuzun geniş bir kesimi bu duruma tepki gösterirken, bazıları ise bu sapkınlıkları övgüyle karşıladı. Olimpiyatlar, sporcuların yıllarca süren özverili çalışmasının bir kutlaması olmalı. Ancak, bu etkinliklerin sapkın ideolojilerin yayılması için kullanılmasını kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz.”

HÜDA-PAR Genel Başkanvekili Şehzade Demir de Olimpiyat Oyunları yayınını canlı veren TRT'ye tepki göstererek şunları söyledi:

HÜDA-PAR Genel Başkanvekili Şehzade Demir de Olimpiyat Oyunları yayınını canlı veren TRT'ye tepki göstererek şunları söyledi:

'Bu olimpiyata ve bu çirkefe Türkiye’nin katılmış olması ve bu rezaletin TRT'de yayınlanması rezalettir. Türkiye bu olimpiyatlardan en kısa zamanda çekilmelidir.'

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