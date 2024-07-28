Okçuluk, Yüzme, Judo: Paris 2024'ün Yıldızları Türk Sporcuların Sosyal Medya Hesaplarına Göz Atalım

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz Cuma günü unutulmaz bir açılış töreniyle başladı. Tarihte ilk kez, açılış töreni stadyum yerine Seine Nehri üzerinde yapıldı ve bu eşsiz atmosferi milyonlarca kişi izleme fırsatı buldu. Türk bayrağını gururla taşıyan isimler arasında Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz öne çıktı.