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Okçuluk, Yüzme, Judo: Paris 2024'ün Yıldızları Türk Sporcuların Sosyal Medya Hesaplarına Göz Atalım

Okçuluk, Yüzme, Judo: Paris 2024'ün Yıldızları Türk Sporcuların Sosyal Medya Hesaplarına Göz Atalım

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
28.07.2024 - 14:20 Son Güncelleme: 28.07.2024 - 14:27

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz Cuma günü unutulmaz bir açılış töreniyle başladı. Tarihte ilk kez, açılış töreni stadyum yerine Seine Nehri üzerinde yapıldı ve bu eşsiz atmosferi milyonlarca kişi izleme fırsatı buldu. Türk bayrağını gururla taşıyan isimler arasında Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz öne çıktı.

Olimpiyatlarda Ülkemizi Temsil Eden Voleybolcularımızın Sosyal Medya Hesapları için Bu İçeriğimize Bakabilirsiniz👇

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Türk sporunun yıldızları, son olimpiyat şampiyonları Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli, açılışta Türk bayrağını gururla taşıdı. İki sporcunun bayrağı taşırken gösterdiği heyecan ve coşku, tüm izleyiciler tarafından büyük bir takdirle karşılandı.

Türk sporunun yıldızları, son olimpiyat şampiyonları Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli, açılışta Türk bayrağını gururla taşıdı. İki sporcunun bayrağı taşırken gösterdiği heyecan ve coşku, tüm izleyiciler tarafından büyük bir takdirle karşılandı.

Şimdi, ülkemizi Paris'te temsil eden sporcularımızın sosyal medya hesaplarına göz atalım:

Mete Gazoz (Okçu)

Mete Gazoz (Okçu)

Sosyal medya hesaplarına buradan ulaşabilirsiniz 👇

Login • Instagram

x.com

Busenaz Sürmeneli (Boksör)

Busenaz Sürmeneli (Boksör)

Sosyal medya hesaplarına buradan ulaşabilirsiniz 👇

Login • Instagram

x.com

Elis Özbay (Kürek)

Elis Özbay (Kürek)

Sosyal medya hesaplarına buradan ulaşabilirsiniz 👇

Login • Instagram

Muhammed Ali Demirel (Judo)

Muhammed Ali Demirel (Judo)

Sosyal medya hesaplarına buradan ulaşabilirsiniz 👇

Login • Instagram

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Berke Saka (Yüzme)

Berke Saka (Yüzme)

Sosyal medya hesaplarına buradan ulaşabilirsiniz 👇

Login • Instagram

Şevval İlayda Tarhan (Atıcılık)

Şevval İlayda Tarhan (Atıcılık)

Sosyal medya hesaplarına buradan ulaşabilirsiniz 👇

Login • Instagram

Merve Vatan (Yelken)

Merve Vatan (Yelken)

Sosyal medya hesaplarına buradan ulaşabilirsiniz 👇

Login • Instagram

Neslihan Yiğit Arın (Badminton)

Neslihan Yiğit Arın (Badminton)

Sosyal medya hesaplarına buradan ulaşabilirsiniz 👇

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