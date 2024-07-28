Okçuluk, Yüzme, Judo: Paris 2024'ün Yıldızları Türk Sporcuların Sosyal Medya Hesaplarına Göz Atalım
Okçuluk, Yüzme, Judo: Paris 2024'ün Yıldızları Türk Sporcuların Sosyal Medya Hesaplarına Göz Atalım
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz Cuma günü unutulmaz bir açılış töreniyle başladı. Tarihte ilk kez, açılış töreni stadyum yerine Seine Nehri üzerinde yapıldı ve bu eşsiz atmosferi milyonlarca kişi izleme fırsatı buldu. Türk bayrağını gururla taşıyan isimler arasında Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz öne çıktı.
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Türk sporunun yıldızları, son olimpiyat şampiyonları Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli, açılışta Türk bayrağını gururla taşıdı. İki sporcunun bayrağı taşırken gösterdiği heyecan ve coşku, tüm izleyiciler tarafından büyük bir takdirle karşılandı.
Mete Gazoz (Okçu)
Busenaz Sürmeneli (Boksör)
Elis Özbay (Kürek)
Muhammed Ali Demirel (Judo)
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Berke Saka (Yüzme)
Şevval İlayda Tarhan (Atıcılık)
Merve Vatan (Yelken)
Neslihan Yiğit Arın (Badminton)
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