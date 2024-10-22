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2024'ün En Çok Tercih Edilen Çay Makineleri: Şıklık ve Fonksiyonellik Bir Arada!

etiket 2024'ün En Çok Tercih Edilen Çay Makineleri: Şıklık ve Fonksiyonellik Bir Arada!

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 10:43

2024'ün en iyi çay makineleri ile hem hızlı hem de lezzetli çaylar demlemek artık çok daha kolay! Arzum, Karaca Çaymatik, Philips gibi markaların öne çıkan modelleri, modern teknolojisi ve ergonomik tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Kalabalık misafirleriniz veya günlük çay keyfiniz için en uygun çay makinesiyle her bardakta taze ve lezzetli çayın tadını çıkarabilirsiniz.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 17.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. KARACA GLASS TEA XL 2in1 Cam Çay Makinesi Space Gray Enj

1. KARACA GLASS TEA XL 2in1 Cam Çay Makinesi Space Gray Enj

KARACA GLASS TEA XL 2in1 çay makinesi, modern tasarımı ve cam yapısıyla çay severlere hem su ısıtıcı hem de demleme kolaylığı sunuyor. 2 litre su kapasitesi ile geniş aileler için ideal olan bu makine, Space Gray rengi ile mutfaklara şıklık katıyor. Karaca kalitesiyle hem günlük çay keyfinizi artırın hem de misafirlerinize nefis çaylar ikram edin.

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2. Arzum AR3080-O Çay Sefası Çay Makinesi, 1.8 Litre, Mavi

2. Arzum AR3080-O Çay Sefası Çay Makinesi, 1.8 Litre, Mavi

Arzum AR3080-O Çay Sefası çay makinesi, 1.8 litrelik büyük kapasitesiyle çay saatlerini daha keyifli hale getiriyor. Mavi rengiyle mutfaklara canlılık katan bu makine, çayı ideal sıcaklıkta tutarak gün boyu taptaze çay keyfi sunuyor. Arzum'la her anınıza taze çay molası katın!

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3. Arzum AR3129 Deminde Çay Makinesi

3. Arzum AR3129 Deminde Çay Makinesi

Arzum AR3129 Deminde Çay Makinesi, çayı tam kıvamında demleyen yenilikçi bir teknoloji sunuyor. Hem pratik kullanımı hem de şık tasarımıyla göz dolduruyor; kahvaltı masalarınızın vazgeçilmezi olacak. Demin güzelliğini her bardakta yaşayın, Arzum’la çay keyfi başka!

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4. Karaca Tea Break Çay Makinesi Inox, Siyah

4. Karaca Tea Break Çay Makinesi Inox, Siyah

Karaca Tea Break Çay Makinesi, inox ve siyahın zarif buluşmasıyla mutfağınıza sofistike bir dokunuş getiriyor. Geniş demlik kapasitesi ve paslanmaz çelik malzemesiyle hem dayanıklı hem de uzun süreli performans sunuyor. Tea Break ile günün her saatinde keyifli çay molaları verin.

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5. Homend Smart Royaltea 1790H Çay Makinesi Inox, Beyaz

5. Homend Smart Royaltea 1790H Çay Makinesi Inox, Beyaz

Homend Smart Royaltea 1790H, çayın lezzetini teknolojiyle birleştiriyor. İnox ve beyazın zarafetiyle tasarlanmış bu makine, akıllı ısı ayarı sayesinde çayınızı her daim en ideal sıcaklıkta tutar. Misafirlerinize ikram ettiğiniz çay her zaman taptaze, lezzeti ise tam yerinde!

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6. Karaca Çaysever Robotea Pro 4 in 1 Konuşan Otomatik Çay Makinesi

6. Karaca Çaysever Robotea Pro 4 in 1 Konuşan Otomatik Çay Makinesi

Karaca Çaysever Robotea Pro 4 in 1, çay keyfinizi bir üst seviyeye taşıyor! Konuşma özelliği sayesinde sizi adım adım yönlendirirken, otomatik demleme fonksiyonu sayesinde tam kıvamında çay hazırlıyor. Sadece çay değil, kahve ve bitki çayları da yapabileceğiniz bu makine, mutfağınızın vazgeçilmezi olacak!

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7. Korkmaz Demtez Inox/Siyah Elektrikli Çaydanlık

7. Korkmaz Demtez Inox/Siyah Elektrikli Çaydanlık

Korkmaz Demtez Inox Elektrikli Çaydanlık, modern tasarımı ve üstün performansıyla dikkat çekiyor. Paslanmaz çelik gövdesiyle uzun ömürlü kullanım sunarken, ergonomik yapısı sayesinde çayı pratik bir şekilde hazırlamanızı sağlıyor. Geniş kapasitesi ile kalabalık misafirlerinizi ağırlarken de yanınızda!

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8. Tefal BJ5620 Magic Tea XL Çay Makinesi, Cam Demlikli, 1,2 L Çaydanlık, Paslanmaz Çelik

8. Tefal BJ5620 Magic Tea XL Çay Makinesi, Cam Demlikli, 1,2 L Çaydanlık, Paslanmaz Çelik

Tefal BJ5620 Magic Tea XL, cam demlikli ve 1,2 litrelik çaydanlığıyla mutfaklarınızda çayın büyüsünü yaşatıyor. Paslanmaz çelik gövdesi ile uzun ömürlü kullanım sağlarken, XL kapasitesiyle kalabalık aile çay saatlerinin kurtarıcısı oluyor. Tefal ile çay keyfi, artık her zamankinden daha büyük!

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9. Fakir Chailand Inox Çay Makinesi

9. Fakir Chailand Inox Çay Makinesi

Fakir Chailand Inox Çay Makinesi, dayanıklı inox gövdesi ve büyük hacmiyle geniş ailelerin çay keyfine çözüm sunuyor. Ergonomik tasarımıyla pratik bir kullanım sağlarken, enerjiyi de verimli kullanır. Fakir Chailand ile her yudumda tazelik hissi yaşayın.

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10. Arçelik cm 6342 In Çay Makinesi

10. Arçelik cm 6342 In Çay Makinesi

Arçelik cm 6342 In Çay Makinesi, geniş demliği ve güçlü performansı ile çay keyfinizi bir üst seviyeye taşıyor. Paslanmaz çelik yapısı sayesinde uzun yıllar boyunca mutfağınızın en güvenilir yardımcısı olacak. Arçelik kalitesiyle her bardak çayda kendinizi şımartın!

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11. Sinbo STM-5845 Elektrikli Çay Makinesi

11. Sinbo STM-5845 Elektrikli Çay Makinesi

Sinbo STM-5845 Elektrikli Çay Makinesi, uygun fiyatıyla kaliteyi bir araya getiriyor. Hızlı ısınma ve çayınızı sıcak tutma özellikleri sayesinde pratik bir çay deneyimi sunar. Gün boyu taze çay keyfi için Sinbo, ekonomik çözüm arayanların tercihi.

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12. Schafer Optimal Elektrikli Çay Makinesi Inox

12. Schafer Optimal Elektrikli Çay Makinesi Inox

Schafer Optimal Elektrikli Çay Makinesi, inox gövdesi ile hem şık hem de sağlam. Ergonomik tasarımı sayesinde kolay kullanım sunarken, çayınızı uzun süre sıcak tutar. Schafer ile çay keyfiniz hiç bitmesin, her bardakta aynı lezzet!

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13. Arzum AR3134 Dreamtea 1650 W Çay Makinesi

13. Arzum AR3134 Dreamtea 1650 W Çay Makinesi

Arzum AR3134 Dreamtea, 1650 W gücüyle hızlı ve lezzetli çay demlemenizi sağlar. Şık tasarımıyla mutfaklarınızı süslerken, geniş demliğiyle kalabalık misafirlerinize de yetişir. Arzum’la her çay saati rüya gibi!

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14. Philips HD7301/00 Daily Collection Cam Demlikli Çay Makinesi

14. Philips HD7301/00 Daily Collection Cam Demlikli Çay Makinesi

Philips HD7301/00, cam demlikli yapısıyla hem şıklık hem de dayanıklılığı bir araya getiriyor. 1700 W gücüyle çayınızı hızla hazır eder ve geniş kapasitesiyle kalabalık sofralar için ideal bir seçim sunar. Philips ile çay keyfi, her zaman bir adım önde!

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