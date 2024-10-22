2024'ün En Çok Tercih Edilen Çay Makineleri: Şıklık ve Fonksiyonellik Bir Arada!
2024'ün En Çok Tercih Edilen Çay Makineleri: Şıklık ve Fonksiyonellik Bir Arada!
2024'ün en iyi çay makineleri ile hem hızlı hem de lezzetli çaylar demlemek artık çok daha kolay! Arzum, Karaca Çaymatik, Philips gibi markaların öne çıkan modelleri, modern teknolojisi ve ergonomik tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Kalabalık misafirleriniz veya günlük çay keyfiniz için en uygun çay makinesiyle her bardakta taze ve lezzetli çayın tadını çıkarabilirsiniz.
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Bu içerik 17.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. KARACA GLASS TEA XL 2in1 Cam Çay Makinesi Space Gray Enj
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2. Arzum AR3080-O Çay Sefası Çay Makinesi, 1.8 Litre, Mavi
3. Arzum AR3129 Deminde Çay Makinesi
4. Karaca Tea Break Çay Makinesi Inox, Siyah
5. Homend Smart Royaltea 1790H Çay Makinesi Inox, Beyaz
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6. Karaca Çaysever Robotea Pro 4 in 1 Konuşan Otomatik Çay Makinesi
7. Korkmaz Demtez Inox/Siyah Elektrikli Çaydanlık
8. Tefal BJ5620 Magic Tea XL Çay Makinesi, Cam Demlikli, 1,2 L Çaydanlık, Paslanmaz Çelik
9. Fakir Chailand Inox Çay Makinesi
10. Arçelik cm 6342 In Çay Makinesi
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11. Sinbo STM-5845 Elektrikli Çay Makinesi
12. Schafer Optimal Elektrikli Çay Makinesi Inox
13. Arzum AR3134 Dreamtea 1650 W Çay Makinesi
14. Philips HD7301/00 Daily Collection Cam Demlikli Çay Makinesi
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