article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
2000'li Yılların Türkçe Popunu Hatırlayıp Coşuyoruz

etiket 2000'li Yılların Türkçe Popunu Hatırlayıp Coşuyoruz

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
26.07.2026 - 16:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Radyoların kasap havasından pop ritimlerine keskin bir dönüş yaptığı, walkman’lerin yerini MP3 çalarlara bıraktığı ve CD kapaklarındaki tasarımlarla büyüdüğümüz o efsanevi dönemi hatırlıyor musunuz? 2000'li yılların Türkçe pop müziği, sadece bir müzik türü değil; hepimizin gençliği, çocukluğu, ilk aşkları ve sabahlara kadar süren yaz eğlenceleri demekti. Tarkan’ın zilli danslarından Hande Yener’in giderli şarkılarına, Serdar Ortaç’ın her yazı sallayan albümlerinden Yalın’ın içimizi ısıtan akustik gitar ritimlerine kadar Türk müzik tarihi altın çağını bu dönemde yaşadı.

Bugün arkamıza yaslanıyor, nostalji dozunu arşa çıkarıyor ve bizi ilk saniyesinden itibaren ayağa kaldıracak o unutulmaz ritimlere geri dönüyoruz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Tarkan – Kuzu Kuzu

Milenyumun başında tüm Türkiye'nin kilitlendiği o an. Şarkı, oryantal ezgileri modern pop altyapısıyla birleştirerek pop müzikte yeni bir çağ açtı. Tarkan'ın klipteki zilli tarzı, saç kesimi ve dansı aylarca konuşuldu. Dönemin en yüksek bütçeli yapımlarından biri olan bu parça, pop müziğin zirve noktası.

2. Gökhan Özen – Aramazsan Arama

2000'lerin ilk yıllarında genç kızların sevgilisi haline gelen Gökhan Özen'in dönüm noktası albümüdür. Dönemin asi, dinamik ve sitemkar gençlik enerjisini harika özetler.

3. Hande Yener – Yalanın Batsın

Türkçe popta 'giderli şarkılar' döneminin resmi olarak başlangıç fişeğidir. Şarkı, elektronik müzik esintileri ve Hande Yener'in güçlü vokaliyle dönemin sıradan pop kalıplarını yıktı. Aldatılan veya haksızlığa uğrayan herkesin sesi olan bu parça, yüksek tempolu geçiş videoları için harika bir ritim sunar.

4. İzel – Işıklı Yol

Alper Narman ve Fettah Can imzalı bu başyapıt, 2000'lerin başında radyolarda en çok çalınan şarkılardan biri oldu. Hem hüzünlü sözleri hem de insanı istemsizce dans ettiren akustik-pop ritmiyle tam bir tezatlık harikasıdır. Dinleyicide anında yoğun bir nostalji ve eski güzel günlere özlem hissi uyandırır.

5. Yalın – Zalim

Sektöre adım attığı ilk gün sadece gitarı ve samimi sesiyle tüm ülkeyi büyüleyen Yalın'ın efsanevi çıkış şarkısı. Karmaşık prodüksiyonlardan uzak, tamamen duyguya ve akustik tınılara odaklanan bu parça, 2003 yazının en büyük marşı haline geldi. Bugün bile sıcak, samimi ve sahil esintili içeriklerin vazgeçilmez fon müziğidir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sertab Erener – Everyway That I Can

Türkiye'ye Eurovision tarihinin ilk ve tek birinciliğini getiren, sadece yerel değil küresel çapta bir başyapıt. Demir Demirkan ve Sertab Erener ortaklığıyla üretilen şarkı, etnik Türk enstrümanlarını batı pop-dans ritimleriyle harmanladı. İçeriklerinizde gurur, başarı veya yüksek motivasyon teması işlerken kullanabileceğiniz en güçlü şarkı.

7. Mustafa Sandal – Aşka Yürek Gerek

Mustafa Sandal'ın popülaritesinin zirvesinde olduğu dönemde çıkardığı, Yunan esintili muhteşem bir dans parçası. Natalia ile yaptığı düet versiyonuyla hafızalara kazınan şarkı, kıvrak melodileri ve akıcı ritmiyle 2000'li yılların plaj partilerinin vazgeçilmezi oldu.

8. Rober Hatemo – Senden Çok Var

2003 yılında her köşe başında, her okul servisinde ve her radyoda istisnasız bu şarkı çalıyordu. Rober Hatemo'nun kendine has eğlenceli yorumu ve esprili, özgüvenli sözleri şarkıyı bir pop klasiği haline getirdi. Sosyal medyada 'eski sevgiliye gönderme' temalı mizahi videolar için biçilmiş kaftan.

9. Demet Akalın – Bittim

Demet Akalın'ı pop müziğin 'kraliçelerinden' biri yapacak olan yolculuğun en güçlü ayaklarından biri. 'Bittim' şarkısı, modern kulüp sound'ları ve net, tavizsiz söz yapısıyla dönemin eğlence hayatını doğrudan domine etti. Şarkı, ritmik yapısıyla günümüzün hızlı kurgulanan Reels veya TikTok videolarına çok iyi uyum sağlar.

10. Gülşen – Sarışınım

Gülşen'in kariyerindeki en büyük vizyon ve tarz değişimini simgeleyen 'Of Of' albümünün en hareketli incilerinden biri. Yüksek tempolu vurmalılar ve akılda kalıcı nakaratıyla dönemine damga vurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Bengü – Korkma Kalbim

Serdar Ortaç imzalı bestelerin altın çağını yaşadığı 2007 yılında, Bengü'nün güçlü vokaliyle birleşen dev hit. Şarkının intro kısmındaki o ikonik klavye melodisi duyulduğu an, dinleyicide doğrudan 2000'ler partileri canlanır.

12. Murat Boz – Maksimum

Türkçe pop müziğe R&B ve modern dans tınılarını en başarılı şekilde entegre eden, Murat Boz'un sektöre ağırlığını koyduğu şarkı. Amerikan pop müzik prodüksiyonlarını aratmayan altyapısı ve havalı tarzıyla dönemin gençliğini peşinden sürükledi. Modern, estetik ve stil odaklı videolar için hala çok havalı bir alternatif.

13. Hadise – Deli Oğlan

Belçika'dan gelip Türkiye pop piyasasını altüst eden Hadise'nin, Sezen Aksu imzalı bu şarkıyla popülerliği zirve yaptı. Şarkının kıvrak flüt melodileri, batı tarzı pop altyapısı ve Hadise'nin enerjik performansı harika bir sinerji yarattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın