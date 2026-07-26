2000'li Yılların Türkçe Popunu Hatırlayıp Coşuyoruz

Radyoların kasap havasından pop ritimlerine keskin bir dönüş yaptığı, walkman’lerin yerini MP3 çalarlara bıraktığı ve CD kapaklarındaki tasarımlarla büyüdüğümüz o efsanevi dönemi hatırlıyor musunuz? 2000'li yılların Türkçe pop müziği, sadece bir müzik türü değil; hepimizin gençliği, çocukluğu, ilk aşkları ve sabahlara kadar süren yaz eğlenceleri demekti. Tarkan’ın zilli danslarından Hande Yener’in giderli şarkılarına, Serdar Ortaç’ın her yazı sallayan albümlerinden Yalın’ın içimizi ısıtan akustik gitar ritimlerine kadar Türk müzik tarihi altın çağını bu dönemde yaşadı.

Bugün arkamıza yaslanıyor, nostalji dozunu arşa çıkarıyor ve bizi ilk saniyesinden itibaren ayağa kaldıracak o unutulmaz ritimlere geri dönüyoruz.