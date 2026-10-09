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Suyu Nehirlere Göre Yönetmeye Başladılar

Suyu Nehirlere Göre Yönetmeye Başladılar

İspanya
Efsun Akay
Efsun Akay - Gündem Editörü
09.10.2026 - 16:48
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İspanyol mühendis Manuel Lorenzo Pardo, 1926'da suyu il ve bölge sınırlarına göre değil, nehirlerin doğal havzalarına göre yöneten modelin fikir babası oldu. O yıl kurulan kurumlardan biri de Segura Nehri'nin havza kurumuydu. Aradan geçen 100 yılda model pek çok ülkeye örnek olurken, bugün Murcia bölgesi 'Avrupa'nın sebze bahçesi' olarak anılıyor.

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Fikrin temelinde nehir havzasının bütünü vardı.

Fikrin temelinde nehir havzasının bütünü vardı.

5 Mart 1926'da çıkarılan iki kraliyet kararnamesiyle 'Confederaciones Hidrográficas' adı verilen havza kurumları oluşturuldu. Yeni model, nehir havzasını doğal bir bütün olarak ele almaya ve suyu kullananların da karar süreçlerine katılmasına dayanıyordu.

İlk havza kurumu Ebro Nehri için kuruldu.

İlk havza kurumu Ebro Nehri için kuruldu.

Ebro havza kurumuyla İspanya, suyu bu yaklaşımla yöneten dünyadaki ilk ülke oldu. Model daha sonra pek çok ülkede benimsendi ve bugün Avrupa Birliği'nin su politikasının temel ilkelerinden birini oluşturuyor.

Bugün İspanya’da, birden fazla özerk bölgeden geçen havzaları yöneten dokuz kurum bulunuyor. Haziran 2026'da Madrid’de Kral VI. Felipe’nin katıldığı törende, modelin fikir babası mühendis Manuel Lorenzo Pardo ölümünden sonra onurlandırıldı, ödülü torunu aldı. Ebro ve Segura havza kurumları da 100. yılları için ödüllendirildi.

Bölgenin tarım ve gıda ürünlerinin en büyük alıcısı Almanya.

Bölgenin tarım ve gıda ürünlerinin en büyük alıcısı Almanya.

Murcia Bölge Başkanı Fernando López Miras, 2023'te Berlin'deki Fruit Logistica fuarında 'Berlin'de bir kez daha Avrupa'nın sebze bahçesi olduğumuzu gösteriyoruz' dedi. López Miras'a göre bölgenin çiftçileri, Tajo-Segura su aktarım hattından gelen suyla yalnızca İspanya'yı değil, bütün Avrupa'yı besliyor.

2022'nin ilk 11 ayında Almanya'ya yapılan satışlar 922 milyon euroya ulaştı. Almanya'yı Fransa, Birleşik Krallık ve İtalya izledi.

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Efsun Akay
Efsun Akay
Gündem Editörü
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