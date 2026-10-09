Suyu Nehirlere Göre Yönetmeye Başladılar
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İspanyol mühendis Manuel Lorenzo Pardo, 1926'da suyu il ve bölge sınırlarına göre değil, nehirlerin doğal havzalarına göre yöneten modelin fikir babası oldu. O yıl kurulan kurumlardan biri de Segura Nehri'nin havza kurumuydu. Aradan geçen 100 yılda model pek çok ülkeye örnek olurken, bugün Murcia bölgesi 'Avrupa'nın sebze bahçesi' olarak anılıyor.
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Fikrin temelinde nehir havzasının bütünü vardı.
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İlk havza kurumu Ebro Nehri için kuruldu.
Bölgenin tarım ve gıda ürünlerinin en büyük alıcısı Almanya.
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