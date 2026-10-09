Suyu Nehirlere Göre Yönetmeye Başladılar

Ebro havza kurumuyla İspanya, suyu bu yaklaşımla yöneten dünyadaki ilk ülke oldu. Model daha sonra pek çok ülkede benimsendi ve bugün Avrupa Birliği'nin su politikasının temel ilkelerinden birini oluşturuyor.

Bugün İspanya’da, birden fazla özerk bölgeden geçen havzaları yöneten dokuz kurum bulunuyor. Haziran 2026'da Madrid’de Kral VI. Felipe’nin katıldığı törende, modelin fikir babası mühendis Manuel Lorenzo Pardo ölümünden sonra onurlandırıldı, ödülü torunu aldı. Ebro ve Segura havza kurumları da 100. yılları için ödüllendirildi.