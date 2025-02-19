19 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
19 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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1. Çoğu zaman abartılı bulunan yaşantısıyla adından bahsettiren Şeyma Subaşı her sözlüyle gündemde kalmayı sürdürüyor.
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2. Uzunca bir süredir magazin manşetlerine ailesiyle yaşadığı sorunla düşen Özcan Deniz geçtiğimiz günlerde sağlık sorunuyla gündeme gelmişti.
3. Magazinin belki de en olaylı çiftlerinden olan, aşkları bir döneme damga vurmuş Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç aşkını duymayan yoktur.
4. Bundan yıllar önce Miss Turkey güzeli seçilmesinin ardından magazinde adını sık sık duymaya başladığımız Şevval Şahin'i özel hayatıyla ve muhteşem fiziğiyle konuşmaya alıştık.
5. Bebek heyecanı, ünlülerin de hayatlarında unutulmaz anlar arasında yer alıyor!
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6. Dilan Polat, hapisten çıktıktan sonra paylaşımlarına kaldığı yerden devam etmeye başladı.
7. İbrahim Tatlıses ve 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak arasındaki buzların erimesinin ardından Çıtak'ın paylaşımıyla ortalık yeniden gerilmiş, ikilinin birbirleri hakkındaki sözleri manşetlere yerleşmişti.
8. İstanbul geçtiğimiz saatlerde karla kaplandı. Herkesin işine gücüne devam etmek mecburiyetinde olduğu şehirde her zamanki gibi trafik majör bir problem haline geldi.
9. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi'nin boşanma davası sürecinde olduğu eski ve toksik aşkı Wanda Nara, aylardır konuştuğumuz "yeni" sevgilisi L-Gante'yle Pinamar tatilindeydi.
10. Kendine has doğaçlama dansları, samimi ve komik açıklamalarıyla sık sık gündem olan güzel ve başarılı oyuncu Melis Sezen'in karın keyfini çıkaranlardan oldu!
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11. 11 Ağustos 2023'te Devlet Tiyatroları genel müdürlüğüne atanan ve göreve geldiği günden beri de tartışmaların odağında olan Tamer Karadağlı'ya sanata katkılarından dolayı "Yılın Başarılı Bürokratı" ödülü verildi.
12. Bir sene içerisinde kaç kez konseptli temalı kutlama yaptıklarına anlam veremediğimiz Özçivit ailesi, geçtiğimiz saatlerde de iki numaraları Kerem'in doğum gününü kutladı.
13. Daha önce de "müstehcenlik" suçlaması sebebiyle bir mahkeme süreci geçiren OnlyFans fenomeni Merve Taşkın 4 Şubat'ta X üzerinden yaptığı 400 bin TL'lik teklif sonrasında da aynı suçlamayla gözaltına alınmıştı.
14. Birkaç aydır Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddiaları dolanıyordu biliyorsunuz.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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