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19 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

19 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.02.2025 - 01:03

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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1. Çoğu zaman abartılı bulunan yaşantısıyla adından bahsettiren Şeyma Subaşı her sözlüyle gündemde kalmayı sürdürüyor.

1. Çoğu zaman abartılı bulunan yaşantısıyla adından bahsettiren Şeyma Subaşı her sözlüyle gündemde kalmayı sürdürüyor.

Apara'da yayınlanan ve Funda Karayel'in sunduğu 'Yıldızlı Sohbetler' programına konuk olan Subaşı yine hayatına dair şok açıklamalarda bulundu. Kızı Melisa'dan tutun da geçmişte yaptığı paylaşımlara, hatta günümüz influencerlarına birçok konu hakkında konuşan Subaşı'nın 'Ben bu kızlar gibi değilidim' sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Oldukça şatafatlı bir hayatı olduğuna yakından şahitlik ettiğimiz Subaşı'nın eski paylaşımları da tekrardan gün yüzüne çıktı.

2. Uzunca bir süredir magazin manşetlerine ailesiyle yaşadığı sorunla düşen Özcan Deniz geçtiğimiz günlerde sağlık sorunuyla gündeme gelmişti.

2. Uzunca bir süredir magazin manşetlerine ailesiyle yaşadığı sorunla düşen Özcan Deniz geçtiğimiz günlerde sağlık sorunuyla gündeme gelmişti.

Sürtüşmeler sonucu aile bireylerine rest çeken ve eşine, oğluna odaklandığını belirten oyncunun adı son zamanlarda şiddet iddialarına bulaşmıştı. Annesi ve ablasına şiddet uyguladığı iddia edilen Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a da evlilikleri sırasında şiddet uyguladığı söylenmişti. Feyza Aktan'dan iddialara ilk yanıt geldi!

3. Magazinin belki de en olaylı çiftlerinden olan, aşkları bir döneme damga vurmuş Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç aşkını duymayan yoktur.

3. Magazinin belki de en olaylı çiftlerinden olan, aşkları bir döneme damga vurmuş Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç aşkını duymayan yoktur.

İlişkilerini tüm gözlerin önünde yaşayan üstüne bir de gıptayla bakılan çiftimizin dolu dizgin yaşadığı aşk her seferinde manşetlere konu oluyordu. Haliyle evliliklerinden iki yıl sonra aldıkları boşanma kararıyla ikili görenleri şoke etmişti. O gün bugündür yaşanmamış ihtimaller, Merve Boluğur'un erkek çocuk hayalleri derken çiftimiz gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gece ise Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç ikilisinin barıştığı iddiaları sosyal medyaya damga vurdu! Bu iddiayı venüs retrosuna yoranlar mı dersiniz, eski sevgilisine dönmek için bahane olarak gösterenler mi... Gelin X'i resmen sallayan iddiaya gelen tepkilere birlikte bakalım!

4. Bundan yıllar önce Miss Turkey güzeli seçilmesinin ardından magazinde adını sık sık duymaya başladığımız Şevval Şahin'i özel hayatıyla ve muhteşem fiziğiyle konuşmaya alıştık.

4. Bundan yıllar önce Miss Turkey güzeli seçilmesinin ardından magazinde adını sık sık duymaya başladığımız Şevval Şahin'i özel hayatıyla ve muhteşem fiziğiyle konuşmaya alıştık.

Mankenlik kariyeri ve paylaşımlarıyla çok konuşulan isim aynı zamanda sık sık dillere düşüyor. İngilizceyle karışık konuştuğu Türkçesiyle tepki çeken Şevval Şahin bu sefer o yorumlara sessiz kalamadı! Kendisini eleştirenlere cevap veren aynı zamanda birilerine taş atan Şahin ne demiş birlikte bakalım!

5. Bebek heyecanı, ünlülerin de hayatlarında unutulmaz anlar arasında yer alıyor!

5. Bebek heyecanı, ünlülerin de hayatlarında unutulmaz anlar arasında yer alıyor!

Ancak bazı ünlüler, bir değil, iki minik mucizeyle mutluluğu iki katına çıkararak çifte mutluluk yaşıyorlar! Kimilerinin tüp bebek yoluyla ikiz bebeklerine kavuştuğu, kimilerinin ise ikiz bebeklerin sürpriz olduğu ünlüler, adlarından yıllardır bahsettiriyorlar.  Biz de sizin için ikiz bebekleriyle mutlu bir aile tablosu çizen 21 ünlü ismi bir araya getirdik. Hazırsanız sizi şöyle alalım 👇

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6. Dilan Polat, hapisten çıktıktan sonra paylaşımlarına kaldığı yerden devam etmeye başladı.

6. Dilan Polat, hapisten çıktıktan sonra paylaşımlarına kaldığı yerden devam etmeye başladı.

Sosyal medyada 'aynı görgüsüzlük' şeklinde yorumlanan Polat, bu kez de giyinme odasından bir video paylaşarak 'giyecek hiçbir şeyim yok' dedi. Polat'ın birçok kişiyi sinir eden o paylaşımı aşağıda 👇

7. İbrahim Tatlıses ve 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak arasındaki buzların erimesinin ardından Çıtak'ın paylaşımıyla ortalık yeniden gerilmiş, ikilinin birbirleri hakkındaki sözleri manşetlere yerleşmişti.

7. İbrahim Tatlıses ve 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak arasındaki buzların erimesinin ardından Çıtak'ın paylaşımıyla ortalık yeniden gerilmiş, ikilinin birbirleri hakkındaki sözleri manşetlere yerleşmişti.

Kariyerinde babasının izinden gitmeyi tercih eden Dilan Çıtak geçtiğimiz yaz yaptığı sosyal medya paylaşımıyla skandal iddialarda bulunmuştu. Olayların ardı arkası kesilmezken Dilan Çıtak, Tatlıses soyadından vazgeçmiş, ünlü türkücü de kızından razı olmadığını açıklamıştı. Geçtiğimiz gece bir ödül töreninde görülen Dilan Çıtak önce babasının şarkısını seslendirdi ardından da sözleriyle resmen barış dalı uzattı!

8. İstanbul geçtiğimiz saatlerde karla kaplandı. Herkesin işine gücüne devam etmek mecburiyetinde olduğu şehirde her zamanki gibi trafik majör bir problem haline geldi.

8. İstanbul geçtiğimiz saatlerde karla kaplandı. Herkesin işine gücüne devam etmek mecburiyetinde olduğu şehirde her zamanki gibi trafik majör bir problem haline geldi.

Geçtiğimiz dakikalarda Muhabir Online'dan Akif Yaman'ın özel haberine göre Tolga Sarıtaş'ın hava koşulları sebebiyle trafik kazası geçirdiği ortaya çıktı. Teşkilat setine gitmek üzere yola çıkan Sarıtaş'ın arabasına arkadan başka bir aracın çarptığı, şükür ki maddi hasar dışında herhangi bir sorun olmadığı belirtildi.

9. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi'nin boşanma davası sürecinde olduğu eski ve toksik aşkı Wanda Nara, aylardır konuştuğumuz "yeni" sevgilisi L-Gante'yle Pinamar tatilindeydi.

9. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi'nin boşanma davası sürecinde olduğu eski ve toksik aşkı Wanda Nara, aylardır konuştuğumuz "yeni" sevgilisi L-Gante'yle Pinamar tatilindeydi.

Geçtiğimiz saatlerde aşk tatile çıkan çiftin başına talihsiz bir kaza geldiği ortaya çıktı! ATV kazasına karışan L-Gante'nin yanlış manevra sonucu ciddi bir kaza atlattığı öğrenildi. L-Gante'nin durumunun iyi olduğu haberi ise tabii ki de Wanda'dan geldi.

10. Kendine has doğaçlama dansları, samimi ve komik açıklamalarıyla sık sık gündem olan güzel ve başarılı oyuncu Melis Sezen'in karın keyfini çıkaranlardan oldu!

10. Kendine has doğaçlama dansları, samimi ve komik açıklamalarıyla sık sık gündem olan güzel ve başarılı oyuncu Melis Sezen'in karın keyfini çıkaranlardan oldu!
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11. 11 Ağustos 2023'te Devlet Tiyatroları genel müdürlüğüne atanan ve göreve geldiği günden beri de tartışmaların odağında olan Tamer Karadağlı'ya sanata katkılarından dolayı "Yılın Başarılı Bürokratı" ödülü verildi.

11. 11 Ağustos 2023'te Devlet Tiyatroları genel müdürlüğüne atanan ve göreve geldiği günden beri de tartışmaların odağında olan Tamer Karadağlı'ya sanata katkılarından dolayı "Yılın Başarılı Bürokratı" ödülü verildi.

“Radyo Efebey” tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen ve Vatana Değer Katanlar temasıyla gerçekleştirilen “2. Geleneksel Yılın Enleri Ödülleri'nde bu ödüle layık görülen Karadağlı'nın bu gece aldığı ödülün detayları Devlet Tiyatroları'nın resmi Instagram hesabından duyuruldu.

12. Bir sene içerisinde kaç kez konseptli temalı kutlama yaptıklarına anlam veremediğimiz Özçivit ailesi, geçtiğimiz saatlerde de iki numaraları Kerem'in doğum gününü kutladı.

12. Bir sene içerisinde kaç kez konseptli temalı kutlama yaptıklarına anlam veremediğimiz Özçivit ailesi, geçtiğimiz saatlerde de iki numaraları Kerem'in doğum gününü kutladı.

Daha önce de doğum günü partilerinde seçtikleri pastalarla dikkat çeken Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yine ve yeniden Jurassic Park temalı doğum günündeki pastayla göze battı. Gelin, önce detayları görelim sonra da kimler ne demiş onu inceleyelim!

13. Daha önce de "müstehcenlik" suçlaması sebebiyle bir mahkeme süreci geçiren OnlyFans fenomeni Merve Taşkın 4 Şubat'ta X üzerinden yaptığı 400 bin TL'lik teklif sonrasında da aynı suçlamayla gözaltına alınmıştı.

13. Daha önce de "müstehcenlik" suçlaması sebebiyle bir mahkeme süreci geçiren OnlyFans fenomeni Merve Taşkın 4 Şubat'ta X üzerinden yaptığı 400 bin TL'lik teklif sonrasında da aynı suçlamayla gözaltına alınmıştı.

Ev hapsi kararı verilen Taşkın, eve döner dönmez X'ten yaptığı paylaşımla neler yaşadığını anlatmış, sonrasında da kelepçenin 'bir türlü takılamamasından' dert yanmıştı. Kelepçe nihayet bugün takıldı fakat Merve Taşkın yine memnun olmadı, kendisini bu hale getirenlere 'teşekkür' etti.

14. Birkaç aydır Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddiaları dolanıyordu biliyorsunuz.

14. Birkaç aydır Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddiaları dolanıyordu biliyorsunuz.

Rüzgara Bırak filmindeki iddiaları sahneler sebebiyle bir kriz yaşandığı düşünülürken Hakan Sabancı'nın doğum gününü yalnızca ailesiyle geçirip Hande Erçel'in aşk dolu paylaşımlarını kale almaması da iyice göze batmıştı.   Hakan Sabancı, Gel Konuşalım yayınında ayrılmadıklarını belirtmişti ama geçtiğimiz saatlerde küçük bir tribin ardından işlerin tatlıya bağlandığı net ortaya çıktı! Hande ve Hakan soluğu İspanya'da aldı. Gelin, detaylara beraber bakalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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