Görgüsüzlük Tam Gaz Devam! Dilan Polat Giyinme Odasından Paylaştığı Videoyla Saç Baş Yoldurttu

Dilan Polat, hapisten çıktıktan sonra paylaşımlarına kaldığı yerden devam etmeye başladı. Sosyal medyada 'aynı görgüsüzlük' şeklinde yorumlanan Polat, bu kez de giyinme odasından bir video paylaşarak 'giyecek hiçbir şeyim yok' dedi. Polat'ın birçok kişiyi sinir eden o paylaşımı aşağıda 👇