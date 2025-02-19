Görgüsüzlük Tam Gaz Devam! Dilan Polat Giyinme Odasından Paylaştığı Videoyla Saç Baş Yoldurttu
Görgüsüzlük Tam Gaz Devam! Dilan Polat Giyinme Odasından Paylaştığı Videoyla Saç Baş Yoldurttu
Dilan Polat, hapisten çıktıktan sonra paylaşımlarına kaldığı yerden devam etmeye başladı. Sosyal medyada 'aynı görgüsüzlük' şeklinde yorumlanan Polat, bu kez de giyinme odasından bir video paylaşarak 'giyecek hiçbir şeyim yok' dedi. Polat'ın birçok kişiyi sinir eden o paylaşımı aşağıda 👇
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Dolandırıcılık ve vergi kaçırma suçlamalarıyla gündeme gelen Polat çifti, isminden yeniden söz ettirmeye başladı.
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Özellikle Dilan Polat, tahliyesinin ardından sosyal medya paylaşımlarına kaldığı yerden devam ediyor. Üstelik tarzı da pek değişmedi!
En son koğuş arkadaşların olan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin taklitini yapmış ve Bahar Candan'dan "yaşlı fanım" karşılığını almıştı.
Üstelik Bahar Candan, Dilan Polat'ın kendisine attığı mesajı da böyle ifşa etmişti.
Dilan Polat bu kez de giyinme odasından bir video paylaşarak "giyecek hiçbir şeyim yok" dedi. O video burada 👇
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