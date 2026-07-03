article/comments
article/share
Haberler
Spor
Basketbol
17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Milli Takımımız Fransa'yı da Geçti: Rakip Sırbistan!

17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Milli Takımımız Fransa'yı da Geçti: Rakip Sırbistan!

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.07.2026 - 23:34
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa'yı 94-87 mağlup eden Türkiye, adını son dört takım arasına yazdırdı. Ay-yıldızlılar, etkili performansıyla yarı final biletini almayı başardı.

Milliler, finale yükselebilmek için yarı finalde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele yarın oynanacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk iki çeyrekte Fransa üstündü.

İlk iki çeyrekte Fransa üstündü.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşandı. Genç milliler, yarı final bileti için Fransa ile Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin ilk periyodunu Fransa 24-21 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Darius Karutasu ve Ömer Kutluay'ın skorer oyunuyla ritmini bulan ay-yıldızlı ekip, 16. dakikada 41-35'lik üstünlüğü yakalayarak farkı 6 sayıya çıkardı. Ancak Fransa, devrenin bitimine iki saniye kala bulduğu basketle ilk yarıyı 46-45 önde kapattı.

6 sayı geriden gelerek kazandık.

6 sayı geriden gelerek kazandık.

Başa baş geçen üçüncü periyodu Fransa 70-68 önde tamamlarken, son çeyrek büyük bir mücadeleye sahne oldu. Karşılaşmanın 37. dakikasında 6 sayı geriye düşen Türkiye, pes etmeyerek etkileyici bir geri dönüş gerçekleştirdi. Ömer Kutluay'ın kritik anlarda üst üste bulduğu sayılarla üstünlüğü ele geçiren ay-yıldızlılar, parkeden 94-87 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

Yarı finalde rakip yine güçlü bir ekol olan Sırbistan oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın