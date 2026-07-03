17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Milli Takımımız Fransa'yı da Geçti: Rakip Sırbistan!

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşandı. Genç milliler, yarı final bileti için Fransa ile Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin ilk periyodunu Fransa 24-21 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Darius Karutasu ve Ömer Kutluay'ın skorer oyunuyla ritmini bulan ay-yıldızlı ekip, 16. dakikada 41-35'lik üstünlüğü yakalayarak farkı 6 sayıya çıkardı. Ancak Fransa, devrenin bitimine iki saniye kala bulduğu basketle ilk yarıyı 46-45 önde kapattı.