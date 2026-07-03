17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Milli Takımımız Fransa'yı da Geçti: Rakip Sırbistan!
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FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa'yı 94-87 mağlup eden Türkiye, adını son dört takım arasına yazdırdı. Ay-yıldızlılar, etkili performansıyla yarı final biletini almayı başardı.
Milliler, finale yükselebilmek için yarı finalde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele yarın oynanacak.
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İlk iki çeyrekte Fransa üstündü.
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6 sayı geriden gelerek kazandık.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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