17 Metrelik Dev Makineyle Nehrin Altına Tünel Kazdılar: Dünyanın En Büyüğü Oldu

Tünel projesinde en dikkat çeken noktalardan biri de inşaat hızı oldu. Kazı çalışmaları 1 Eylül 2024’te başladı ve su altı kalkanlı bölüm yalnızca 110 günde tamamlandı. Bu hız, 17 metre sınıfındaki kalkan tünel inşaatı için yeni bir rekor olarak öne çıktı.

Bu bölümde kullanılan sistem, tünelin nehir altındaki en kritik kısmını oluşturuyor. Kalkanlı yapı, hem zemini sabit tutuyor hem de su basıncına karşı tünelin güvenli şekilde ilerlemesini sağlıyor.

Sarı Nehir gibi büyük ve zorlu bir nehrin altında çalışmak, klasik kara tünellerine göre çok daha hassas bir süreç gerektiriyor. Çünkü burada yalnızca toprağı kazmak yetmiyor; su basıncı, zemin yapısı, sızdırmazlık ve güvenlik sistemlerinin aynı anda kontrol edilmesi gerekiyor.