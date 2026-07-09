17 Metrelik Dev Makineyle Nehrin Altına Tünel Kazdılar: Dünyanın En Büyüğü Oldu
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Çin’in Shandong eyaletinin başkenti Jinan’da, Sarı Nehir’in altından geçecek dev bir ulaşım projesi inşa ediliyor. Jinan Huanggang Yolu Sarı Nehir Geçiş Tüneli adı verilen proje, nehrin iki yakası arasındaki ulaşımı güçlendirmeyi hedefliyor.
Projeyi dikkat çekici yapan detay ise tünelin büyüklüğü. Su altındaki kalkanlı bölüm, yaklaşık 17 metre çapıyla dünyanın en büyük çaplı su altı kalkan tüneli olarak anılıyor.
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Su altındaki bölüm 110 günde tamamlandı
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Kazıyı “Shanhe” adlı dev makine yaptı
Tünel iki katlı ve 6 şeritli olacak
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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