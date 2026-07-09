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17 Metrelik Dev Makineyle Nehrin Altına Tünel Kazdılar: Dünyanın En Büyüğü Oldu

17 Metrelik Dev Makineyle Nehrin Altına Tünel Kazdılar: Dünyanın En Büyüğü Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.07.2026 - 15:01
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Çin’in Shandong eyaletinin başkenti Jinan’da, Sarı Nehir’in altından geçecek dev bir ulaşım projesi inşa ediliyor. Jinan Huanggang Yolu Sarı Nehir Geçiş Tüneli adı verilen proje, nehrin iki yakası arasındaki ulaşımı güçlendirmeyi hedefliyor.

Projeyi dikkat çekici yapan detay ise tünelin büyüklüğü. Su altındaki kalkanlı bölüm, yaklaşık 17 metre çapıyla dünyanın en büyük çaplı su altı kalkan tüneli olarak anılıyor. 

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Su altındaki bölüm 110 günde tamamlandı

Su altındaki bölüm 110 günde tamamlandı

Tünel projesinde en dikkat çeken noktalardan biri de inşaat hızı oldu. Kazı çalışmaları 1 Eylül 2024’te başladı ve su altı kalkanlı bölüm yalnızca 110 günde tamamlandı. Bu hız, 17 metre sınıfındaki kalkan tünel inşaatı için yeni bir rekor olarak öne çıktı.

Bu bölümde kullanılan sistem, tünelin nehir altındaki en kritik kısmını oluşturuyor. Kalkanlı yapı, hem zemini sabit tutuyor hem de su basıncına karşı tünelin güvenli şekilde ilerlemesini sağlıyor.

Sarı Nehir gibi büyük ve zorlu bir nehrin altında çalışmak, klasik kara tünellerine göre çok daha hassas bir süreç gerektiriyor. Çünkü burada yalnızca toprağı kazmak yetmiyor; su basıncı, zemin yapısı, sızdırmazlık ve güvenlik sistemlerinin aynı anda kontrol edilmesi gerekiyor.

Kazıyı “Shanhe” adlı dev makine yaptı

Kazıyı “Shanhe” adlı dev makine yaptı

Tünelin kazısında “Shanhe” adı verilen dev bir tünel açma makinesi kullanıldı. Yaklaşık 17,5 metre kazı çapına sahip olan makine, neredeyse beş katlı bir bina yüksekliğinde. Bu boyutuyla proje, yalnızca bir ulaşım çalışması değil, aynı zamanda büyük bir mühendislik gösterisi gibi duruyor.

Shanhe, kazı sırasında yalnızca zemini oymuyor. Aynı zamanda çıkan malzemeyi uzaklaştırıyor ve tünelin koruyucu kaplama sisteminin kurulmasına da yardımcı oluyor. Böylece makine ilerledikçe tünelin ana gövdesi de adım adım şekilleniyor.

Makinenin yüksek basınç altında çalışabilecek şekilde tasarlanması da önemli. Nehir altındaki kazıda çökme, su sızıntısı ya da zemin dengesizliği gibi riskleri azaltmak için özel basınç dengeleme sistemleri kullanılıyor. Ayrıca makinede tıkanmayı önlemeye yardımcı sistemler ve kazı yüzeyini izlemeye yarayan kameralar da bulunuyor.

Tünel iki katlı ve 6 şeritli olacak

Tünel iki katlı ve 6 şeritli olacak

Jinan Huanggang Yolu Sarı Nehir Geçiş Tüneli tamamlandığında iki katlı bir kara yolu olarak kullanılacak. Tünelde toplam 6 şerit yer alacak ve her iki yönde araç geçişi sağlanacak. Hız limitinin ise 60 km/s olması planlanıyor.

Bu yapı, Jinan’ın ana şehir bölgesi ile Sarı Nehir’in kuzeyindeki gelişim alanları arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak. Nehrin şehir içi ulaşımda yarattığı doğal engelin azaltılması ve kuzey-güney bağlantısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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