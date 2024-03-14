14 Mart Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
14 Mart Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 14 Mart Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Eyüpsultan’da ehliyetsiz kullandığı otomobille, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ile onu ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok, New York'ta görüntülenmişti. Şimdi de olay sonrasında çekilen cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Olaya karışanların, ambulans aramak yerine kazaya karışan arabanın görüntülerini çektiği ortaya çıktı.
Bir döneme damga vuran Adını Feriha Koydum dizisinin bu kadar unutulmaz olmasının sebeplerinden biri de Hazal Kaya'nın canlandırdığı Feriha karakterinin nişan saçıydı. Halil'le limonata ve çerezli nişan törenindeki saçıyla aklımızda çıkamayan Feriha'nın saçını bu defa Berfu Yenenler'le Talk Show Perileri'nde gördük. Hazal Kaya izleyicilerden birine bu saçı yapınca resmen nostalji yaşadık.
Survivor All Star'da yeni yarışmacıların gelmesinin sona ermesiyle adadaki yarışmacı sayısı azalmaya devam ediyor. Yeni eleme heyecanının yaşandığı Survivor'da, adın yarışmacılar arasında yapılan düello sonunda kim elendi?
Uluslararası Emmy Ödülü'ne layık görülen Yargı'nın sevilen senaristi Sema Ergenekon, son bölümde yazdığı tecavüz sahnesiyle eleştirilere maruz kalmıştı. Sessizliğini koruyan Ergenekon, son zamanlarda güçlü kadın temasıyla dikkat çeken Bahar dizisiyle ilgili atılan bir tweeti beğenerek herkese sessiz bir cevap verdi!
Hande Erçel ve Burak Deniz, sezona umutla başlayan ancak erken final yapan Bambaşka Biri dizisinde partner olmuşlardı. Sevilen ikilinin Çarkıfelek için yeniden bir araya geleceği öğrenildi.
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Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Güçlü kadrosuyla ses getirmeye hazırlanan prestijli projenin çalışmaları, Cumhuriyeti'mizin 100. yılına ithafen büyük bir titizlikle yürütülüyor. Bu kez de daha önce Afra Saraçoğlu'nun adının geçtiği 'Miti' rolüne hayat verecek oyuncu belli oldu.
Fenerbahçe, Konferans Ligi’nde Union SG takımını saf dışı bırakarak çeyrek finale yükseldi. Sarı lacivertli takımın turlaması sonrasında UEFA Ülke Puanı sıralamasında Türkiye sezonu ilk 10’da bitirmeyi garantiledi. Bu sonuçla Süper Lig’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan takım gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım hakkını elde etmiş olacak. İşte detaylar…
A Haber Gece Yarısı Ekrem İmamoğlu'nun Dedesinin Mezarına Gidip Gerçekten Gazi Olup Olmadığını Kontrol Etmiş
'Bayan Bacak' lakabıyla ünlenen eski manken, oyuncu ve şarkıcı Serpil Örümcer, bir süredir yaşadığı maddi zorluklarla sebebiyle bir kez daha gündeme geldi. Örümcer, eski fotoğraflarının ardından şimdi de şarkılarını satışa çıkardığını açıkladı.
Son dönemlerde katıldığı programlardaki samimi açıklamaları ve itiraflarıyla gündemden düşmeyen Hazal Kaya, bu sefer de Berfu Yenenler ile Talk Show'un konuğu oldu! Favori bayılma sahnesini seçmeye çalışırken aniden Çağatay Ulusoy'a kurulan Kaya'nın halleri yine fena güldürdü!
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Felçli Köpeklerini Gezdirebilmek İçin Kendi İmkanlarıyla Tren Yapan Kadın Kalpleri Isıttı
Hayat pahalılığına ve bitmek bilmeyen ekonomik krize düzenli olarak isyan eden Armağan Çağlayan, bu sefer de zeytinyağı zamını mercek altına aldı...
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