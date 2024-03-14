Yeşilçam'ın Yıldız İsmi Serpil Örümcer Fotoğraflarından Sonra Şimdi de Şarkılarını Satmaya Başladı

'Bayan Bacak' lakabıyla ünlenen eski manken, oyuncu ve şarkıcı Serpil Örümcer, bir süredir yaşadığı maddi zorluklarla sebebiyle bir kez daha gündeme geldi. Örümcer, eski fotoğraflarının ardından şimdi de şarkılarını satışa çıkardığını açıkladı.