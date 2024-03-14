Yeşilçam'ın Yıldız İsmi Serpil Örümcer Fotoğraflarından Sonra Şimdi de Şarkılarını Satmaya Başladı
Yeşilçam'ın Yıldız İsmi Serpil Örümcer Fotoğraflarından Sonra Şimdi de Şarkılarını Satmaya Başladı
'Bayan Bacak' lakabıyla ünlenen eski manken, oyuncu ve şarkıcı Serpil Örümcer, bir süredir yaşadığı maddi zorluklarla sebebiyle bir kez daha gündeme geldi. Örümcer, eski fotoğraflarının ardından şimdi de şarkılarını satışa çıkardığını açıkladı.
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1967 senesindeki güzellik yarışmasında birinci olarak adından söz ettiren ünlü sanatçı, daha sonra "Samanyolu" şarkısı ile tanınan şarkıcı Berkant ile evlenmişti.
Bir süredir maddi zorluklarla boğuştuğunu ifade eden Örümcer, geçtiğimiz aylarda eski fotoğraflarını satışa çıkarmıştı.
71 yaşındaki aktris, şimdi de şarkılarını bir CD'de topladığını belirterek 300 liradan satışa çıkardığını duyurdu.
Sosyal medyadan bir video yayınlanan Örümcer, "1970'li yılların sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bazı ihtiyaçlarımdan ve borçlarımdan dolayı nostalji olarak şarkılarımı bir CD'de topladım. Onları satmak istiyorum. Eğer arzu ederseniz adresinize imzalı olarak gönderirim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diliyorum, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.
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Zenginler çıkıp yardım etseler şöyle zor durumdaki insanlara…
Türk sineması allah belanızı versin bu kacinci ayni hikaye. Bu ülkenin eski sanatcilarina ayiracak bi fonu ne biliym bi seyi yoku
vay be çiçek gibi kadın nasıl da yaşlanmış hayat böyle bi şey işte doğup yaşayıp ihtiyarlayip olucez ALLAH kimseyi kimseye muhtaç etmesin