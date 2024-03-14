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Yeşilçam'ın Yıldız İsmi Serpil Örümcer Fotoğraflarından Sonra Şimdi de Şarkılarını Satmaya Başladı

Yeşilçam'ın Yıldız İsmi Serpil Örümcer Fotoğraflarından Sonra Şimdi de Şarkılarını Satmaya Başladı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
14.03.2024 - 23:56

'Bayan Bacak' lakabıyla ünlenen eski manken, oyuncu ve şarkıcı Serpil Örümcer, bir süredir yaşadığı maddi zorluklarla sebebiyle bir kez daha gündeme geldi. Örümcer, eski fotoğraflarının ardından şimdi de şarkılarını satışa çıkardığını açıkladı.

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1967 senesindeki güzellik yarışmasında birinci olarak adından söz ettiren ünlü sanatçı, daha sonra "Samanyolu" şarkısı ile tanınan şarkıcı Berkant ile evlenmişti.

1967 senesindeki güzellik yarışmasında birinci olarak adından söz ettiren ünlü sanatçı, daha sonra "Samanyolu" şarkısı ile tanınan şarkıcı Berkant ile evlenmişti.

Bir süredir maddi zorluklarla boğuştuğunu ifade eden Örümcer, geçtiğimiz aylarda eski fotoğraflarını satışa çıkarmıştı.

Bir süredir maddi zorluklarla boğuştuğunu ifade eden Örümcer, geçtiğimiz aylarda eski fotoğraflarını satışa çıkarmıştı.

71 yaşındaki aktris, şimdi de şarkılarını bir CD'de topladığını belirterek 300 liradan satışa çıkardığını duyurdu.

71 yaşındaki aktris, şimdi de şarkılarını bir CD'de topladığını belirterek 300 liradan satışa çıkardığını duyurdu.

Sosyal medyadan bir video yayınlanan Örümcer, "1970'li yılların sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bazı ihtiyaçlarımdan ve borçlarımdan dolayı nostalji olarak şarkılarımı bir CD'de topladım. Onları satmak istiyorum. Eğer arzu ederseniz adresinize imzalı olarak gönderirim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diliyorum, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

Sosyal medyadan bir video yayınlanan Örümcer, "1970'li yılların sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bazı ihtiyaçlarımdan ve borçlarımdan dolayı nostalji olarak şarkılarımı bir CD'de topladım. Onları satmak istiyorum. Eğer arzu ederseniz adresinize imzalı olarak gönderirim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diliyorum, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.
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melike melike

Zenginler çıkıp yardım etseler şöyle zor durumdaki insanlara…

Bulent Dogan

Türk sineması allah belanızı versin bu kacinci ayni hikaye. Bu ülkenin eski sanatcilarina ayiracak bi fonu ne biliym bi seyi yoku

Emrullah artrk

vay be çiçek gibi kadın nasıl da yaşlanmış hayat böyle bi şey işte doğup yaşayıp ihtiyarlayip olucez ALLAH kimseyi kimseye muhtaç etmesin