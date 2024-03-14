Mehmet Aslan, Tıp Bayramı Kutlamasında "Doktorlar" Göndermesi Yaptı!
Mehmet Aslan, Tıp Bayramı Kutlamasında "Doktorlar" Göndermesi Yaptı!
14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle pek çok ünlü isim sosyal medyadan paylaşım yaparken, oyuncu ve siyasetçi Mehmet Aslan, eski dizisi Doktorlar'a gönderme yaparak bir paylaşımda bulundu.
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14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından kutlama mesajları yayınladılar.
Bu mesajlardan birini de oyuncu ve siyasetçi Mehmet Aslan paylaştı.
Siyasete atılmadan önce oyunculuk yapan Aslan özellikle fenomen haline gelen Doktorlar dizisiyle dilimizden düşmezken, Tıp Bayramı kutlamasında popüler diziye göndermede bulundu.
Tıp Bayramı'nın Doktorlar dizisinden bir görseliyle kutlayan Mehmet Aslan, popüler diziyi yıllar sonra tekrardan gündem haline getirdi.
İşte Mehmet Aslan'ın o paylaşımı:
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