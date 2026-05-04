14, 18 ve 22 Ayar Arasındaki Kritik Fark: Paranızı Çöpe Atmayın!

Türkiye'de yastık altı yatırımı denildiğinde akla ilk gelen 22 ayar oluyor. Bunun sebebi ise tamamen matematiksel. Uzmanlar, 22 ayarın hem işlenebilir olması hem de değerini en iyi koruyan dengeye sahip olması nedeniyle yatırımcıya en az kaybı yaşattığını vurguluyor. SPK düzenlemeleri ve altın borsasındaki standartlar da genellikle bu seviyeyi baz alıyor. Öte yandan, 14 ve 18 ayar altınlar; içine eklenen bakır ve gümüş gibi alaşımlar sayesinde daha dayanıklı olsa da, işçilik maliyetleri nedeniyle satarken ciddi değer kaybı yaşatabiliyor.