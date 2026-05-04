14, 18 ve 22 Ayar Arasındaki Kritik Fark: Paranızı Çöpe Atmayın!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.05.2026 - 18:05

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken, vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında altın ayarları arasındaki farklar geliyor. Yatırım yapmak mı yoksa takı olarak kullanmak mı? Türk Standartları Enstitüsü (TSE) verilerine göre belirlenen saflık oranları, sadece altının parlaklığını değil, cebinizden çıkacak paranın geri dönüşünü de doğrudan etkiliyor. 14, 18 ve 22 ayar altın farkı nedir?

14, 18 ve 22 ayar altın nedir?

Halk arasında 'ayar' olarak bilinen kavram, aslında altının saflık derecesini ifade ediyor. Bir takının veya külçenin 1000 birimlik ağırlığının kaçının saf altın olduğunu gösteren bu sistem, alım-satım dengesini kuruyor. 2025 yılı standartlarına göre; 14 ayar altında yüzde 58,5, 18 ayar altında yüzde 75, 22 ayar altında ise yüzde 91,6 oranında saf altın bulunuyor. 24 ayar ise yüzde 99,9 saflıkla 'has altın' olarak kabul ediliyor.

Neden en çok 22 ayar altın alınıyor?

Türkiye'de yastık altı yatırımı denildiğinde akla ilk gelen 22 ayar oluyor. Bunun sebebi ise tamamen matematiksel. Uzmanlar, 22 ayarın hem işlenebilir olması hem de değerini en iyi koruyan dengeye sahip olması nedeniyle yatırımcıya en az kaybı yaşattığını vurguluyor. SPK düzenlemeleri ve altın borsasındaki standartlar da genellikle bu seviyeyi baz alıyor. Öte yandan, 14 ve 18 ayar altınlar; içine eklenen bakır ve gümüş gibi alaşımlar sayesinde daha dayanıklı olsa da, işçilik maliyetleri nedeniyle satarken ciddi değer kaybı yaşatabiliyor.

Yurt dışından altın getirenlere kötü haber: Yüzde 36 kayıp riski!

Avrupa ve ABD'de 14 ile 18 ayar altın kullanımı oldukça yaygın. Ancak yurt dışından alınan bu takılar Türkiye'ye getirildiğinde tam bir hayal kırıklığına dönüşebiliyor. Yapılan hesaplamalara göre, yurt dışından getirilen 18 ayar bir bilezik, Türkiye'deki 22 ayar standartlarına göre değerlendirildiğinde yüzde 18,1 oranında bir değer kaybına uğruyor. 14 ayar ürünlerde ise bu kayıp oranı yüzde 36,1'e kadar çıkabiliyor.

Altın alırken 5 adımlık kontrol listesi!

Yeni dönemle birlikte altın alırken dikkat edilmesi gereken en önemli kriter TSE damgası oldu. Artık satılan her üründe ayar bilgisi, TSE logosu ve üretici kodunun bulunması zorunlu. Sadece ayarın yazılı olması yeterli değil; kuyumcunun kendine özel 'sorumlu müdür damgası' da ürünün kalite güvencesi anlamına geliyor. 

Altın alırken dikkat edilmesi gereken 5 madde:

  • Damga Kontrolü: Ürün üzerinde 585, 750 veya 916 ibarelerini arayın.

  • TSE Logosu: Merdiven altı üretimden kaçınmak için logoyu kontrol edin.

  • İşçilik Maliyeti: Takı alırken satıştaki işçilik kaybını mutlaka sorun.

  • Fatura ve Garanti: Her alışverişi mutlaka belgelendirin.

  • Geri Alım Garantisi: Kuyumcunuzun ürünü geri alırken uygulayacağı makası öğrenin.

*Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir*

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
