13 Nisan Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
13 Nisan Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 13 Nisan Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri..
İçeriğin Devamı Aşağıda
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili, 'Bu iş şu an sonuçlandı sayılır. İsrail bir hata daha yaparsa İran'ın karşılığı daha ağır olacaktır.' açıklamasını yaptı.
İran’ın İsrail’i bombalamaya başladığı saatlerde Haber Global kanalında savaşı yorumlayan isim Hakan Ural oldu. Ural’ın “Bir akıl var, var ama. Kurguluyor oynuyor, kurguluyor oynuyor” sözleri sosyal medyada çok konuşuldu. Hakan Ural’ın açıklamaları hakkında “Büyük oyunu bozdu” yorumları yapıldı.
İran ile İsrail arasındaki gerilim ve 13 Nisan Cumartesi akşamı başlayan saldırılar, 'Orta Doğu'da savaş mı başlıyor?' sorusunu beraberinde getiriyor. Bölgede artan gerilim nedeniyle pek çok kişi, İran'ın askeri gücünü merak ediyor. İran ile İsrail'in askeri gücünün karşılaştırmasını yapan veri, Global Firepower anketinde yer alıyor. Peki, İran'ın askeri gücü mü daha fazla, yoksa İsrail'in mi? İran'ın nükleer silahı var mı?
Ünlü astrolog Dinçer Güner, İran’ın İsrail’e saldırı başlatmasının ardından astrolojik döngüleri yorumladı. Güner açıklamasında Türkiye’nin savaşa girip girmeyeceği hakkında da yorumda bulundu.
İsrail devlet televizyonu İran'ın ülkelerine İHA saldırısı başlattığını resmi olarak duyurdu. İHA'larını İsrail'e doğru gönderen İran'ın Hipersonik Fettah Füzesi'ni de ateşlediği açıklandı. Sosyal medyanın bir anda hareketlendiği bu anlarda yurdum insanı da 'Hipersonik Fettah Füzesi' ismine yaratıcı yorumlarda bulundu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
THY'nin İstanbul'dan Tahran ve İsfahan'a giden uçakları, Türkiye'den çıkmadan İstanbul'a geri çağırıldı. Pegasus Havayolları ise İran'a bugün ve yarın yapılacak olan seferlerin iptal edildiğini açıkladı.
İran Kamikaze İHA'larıyla Saldırı Başlattı: İsrail'de Acil Durum Sirenleri Çalıyor!
Survivor’da yine bir kavga geceye damga vurdu. Survivor’ın başarı yüzdesi en yüksek yarışmacısı Ogeday ile onlarca ceza alan Yunus Emre bir kez daha karşı karşıya geldi. Oynanan bir oyun sonrasında Yunus Emre Ogeday’a “Bak benim canım zaten yeteri kadar sıkıldı, seni s.ker öyle giderim burdan” diyince Ogeday çok sinirlendi. İkili arasında çok büyük kavga yaşandı, arkadaşları ayırmakta güçlük geçti. Yunus Emre ve Ogeday’ın Survivor’dan diskalifiye olup olmayacağı merakla bekleniyordu. Acun Ilıcalı konseyde cezaları duyurdu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda