11 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
11 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un dostluğunu duymayan kalmamıştır. '3 Adam' evlenmiş çoluk çocuk sahibi olmuşken, Eser yenenlerin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım eski takipçileri duygulandırdı.
Ramazan bayramında konser verecek isimler ve ücretleri gümdem olmuş ve uzun süre dillerden düşmemişti. Bayramın ilk gününü geride bırakırken gelin sahne alan isimlerin tarzlarını birlikte mercek altına alalım...
Mehmet Üstündağ'ın haberine göre sesiyle, oyunculuğu ve güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan yetenekli oyuncu Serenay Sarıkaya'ya bir mekanın açılışta sahne alması için açık çek teklif ettiği iddia edildi.
Tüm dünyayı gezmeye kendilerini adayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın şimdiki durağı Tokyo! İkilinin birbirleriyle değilmişcesine yaptıkları paylaşımların ardından oyun oynarken yaptıkları göndermeler güldürdü.
Uzun süreli yalnızlığı sonrası 'Sarı Sayfalara ilan mı vereyim?' cevabının ardından aşk iddiaları havada uçuşan Bade İşçil'in platonik aşkının kim olduğu ortaya çıktı.
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Son birkaç gündür gündemden düşmeyen Yılmaz Erdoğan ve aşk hayatı Cem Yılmaz'ın gösterisinde malzeme oldu.
Efsane müzik gruplarından biri olan MFÖ'nün Özkan Uğur'u beklenmedik ölümü sonrası tüm müzik severleri yasa boğmuştu. Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan'ın sözlerine açıklama getiren Mazhar Alanson söylentileri noktaladı.
Geçtiğimiz gün Ceyda Düvenci ve Engin Akgün'ün kızları Melisa'nın şarkıcı Sıla'nın 'Zahmet Olmazsa' şarkısını seslendirdiği anlar herkesi derinden etkilemişti. Ceyda Düvenci'nin eski eşi Bülent Şakrak'ın da elinde büyüyen Melisa, iki babasının yorumlarıyla resmen sevgiye boğuldu.
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