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Bayramın İlk Günü Sahne Alan Ünlü İsimlerin Tarzlarına Birlikte Bakalım!

Bayramın İlk Günü Sahne Alan Ünlü İsimlerin Tarzlarına Birlikte Bakalım!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
11.04.2024 - 12:56

Ramazan bayramında konser verecek isimler ve ücretleri gümdem olmuş ve uzun süre dillerden düşmemişti. Bayramın ilk gününü geride bırakırken gelin sahne alan isimlerin tarzlarını birlikte mercek altına alalım 👇

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Gülşen, mor takımı ve danslarıyla bayramın ilk gününde sergilediği performansla dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Koray Avcı rahat kombiniyle bayramın ilk günü Kıbrıs'ta göbek atmalara doyamadı!

Simge Sağın siyah, sade ama şık kombiniyle sahnelerdeydi!

Morlar içindeki bir diğer isim de Yıldız Tilbe, danslarından kıyafetine ve taytına ünlü şarkıcı yine bildiğimiz gibiydi...

Kıbrıs'ta konser veren isimlerden biri de yine sahne ücretiyle çok konuşulan Ajda Pekkan'dı. Şarkıcı beyaz kıyafetiyle büyük beğeni topladı.

Kıbrıs'ta konser veren isimlerden biri de yine sahne ücretiyle çok konuşulan Ajda Pekkan'dı. Şarkıcı beyaz kıyafetiyle büyük beğeni topladı.
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Simge gibi siyah ve sade bir elbise tercih edenlerden biri de Ebru Gündeş oldu.

Gelin bu kombinlere gelen yorumlara birlikte bakalım👇

Ajda Pekkan övülmelere doyamadı 👇

Ajda Pekkan övülmelere doyamadı 👇
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