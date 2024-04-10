Birbirinden Ünlü İsimlerin Ramazan Bayramı Paylaşımları!
Birbirinden Ünlü İsimlerin Ramazan Bayramı Paylaşımları!
Mutlu Bayramlar! Birbirinden ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla sevenlerinin Ramazan Bayramını nasıl kutlamış merak ediyorsanız, sizi böyle alalım 👇
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Hande Erçel
Şeyma Subaşı
Murat Boz
Gülben Ergen
Gizem Güven
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Tuba Büyüküstün
Cemalcan Canseven
Sibel Can
Fahriye Evcen
Demet Akalın
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Ebru Gündeş
Kenan Doğulu
Berfu Yenenler
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