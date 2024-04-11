Ayrı Ayrı da Olsa Oyun Oynarken Birbirine Gönderme Yapan Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Halleri Güldürdü
Ayrı Ayrı da Olsa Oyun Oynarken Birbirine Gönderme Yapan Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Halleri Güldürdü
Tüm dünyayı gezmeye kendilerini adayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın şimdiki durağı Tokyo! İkilinin birbirleriyle değilmişcesine yaptıkları paylaşımların ardından oyun oynarken yaptıkları göndermeler güldürdü. Detaylar 👇
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Modaya yön veren sosyal medya paylaşımları ve güzelliğiyle epey bir popüler olan Hande Erçel'i daha önce duymayan sanıyoruz ki yok denecek kadar azdır.
İsmini her gün manşetlerde görmeye alışık olduğumuz oyuncu Hande Erçel mesleği kadar aşk hayatıyla da gündeme geliyor.
Hakan Sabancı ile yaşadığı dolu dizgin aşkla gündemden düşmeyen güzel isim, şu sıralar seyahatleriyle adından sıkça bahsettiriyor.
Geçtiğimiz hafta Japonya'ya yaptıkları tatille dillere yine ve yeniden düşen Hakan Sabancı ve Hande Erçel çifti paylaşımlara doyamıyor bildiğimiz gibi.
Dün yaptığı paylaşımda "Bayramda yine çocuklar eğlendi😂❤️" notuyla Hande Erçel'i hikayesine ekleyen Sabancı'ya kısa sürede yanıt geldi...
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Oyun oynarken Hakan Sabancı'yı çeken Hande Erçel cevap olarak "Bayramda yine çocuklar eğlenmişmiş 😂🖤" yazarak takipçilerini güldürdü...
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