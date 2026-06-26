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10 Soruluk Temel Fen Bilgisi Testinden Tam Puan Alabilecek misin?

10 Soruluk Temel Fen Bilgisi Testinden Tam Puan Alabilecek misin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
26.06.2026 - 18:11
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'Fizik, kimya, biyoloji... Bunlar hayatta ne işimize yarayacak ki?' diyenlerden miydin, yoksa laboratuvar önlüğünü giymek için can atanlardan mı? Günlük hayatımızda soluduğumuz havadan, yere bastığımız zemine, vücudumuzda dönen mucizelerden mutfaktaki kimyasal tepkimelere kadar her şey aslında bu üç temel bilimin eseri. Bugün formüllerle, ağır hesaplamalarla kafanı ütülemeyeceğiz. Tamamen genel kültür tadında, 'bunu bilmeyen de ne bileyim' dedirtecek ama bazen de ters köşe yapacak 10 soru hazırladık. 

Bakalım bilim dünyasında ne kadar ağırlığın var? Hazırsan, optik formlar açılsın, test başlasın!

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10 Soruluk Temel Fen Bilgisi Testinden Tam Puan Alabilecek misin?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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