10 Erkek Çocuğuna Cinsel İstismar Olayından Sonra Ortaya Çıkan Görüntüler Yeniden Gündem Oldu

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.03.2026 - 11:07

Antalya’da bir tarikat yurdunda kalan 10 erkek öğrenciye yönelik taciz ve istismarda bulunduğu iddia edilen eğitmen G.R.U. (21) hakkında toplam 94 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Olayın haberlere çıkması sonrasında tarikat mensuplarının ailere susmaları için para teklif edildiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Ülke gündemine bomba gibi düşen görüntüler yeniden gündem oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde faaliyet gösteren ve Süleymancılara ait olduğu belirtilen tarikat yurdunda, yaşları 10 ile 14 arasında değişen 10 çocuğun maruz kaldığı istismar olayı ülke gündemine bomba gibi düşmüştü.

Hazırlanan iddianameye göre, yurtta eğitmenlik vasfı taşımamasına rağmen görevlendirildiği öne sürülen 21 yaşındaki G.R.U.’nun, çocuklara yönelik ağır suçlar işlediği tespit edildi. Savcılık, sanığın 'çocuğun cinsel istismarı', 'müstehcenlik' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından yaklaşık bir asra yakın hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep edilmişti. 

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen dava dosyasında sanığın, istismar sırasında seslerin çevredekiler tarafından duyulmasını engellemek amacıyla elektrik süpürgesini çalıştırdığı bilgisi iddianameye yansıdı. Olayın sadece cinsel istismarla sınırlı kalmadığı, sanığın çocuklara yönelik fiziksel şiddet uyguladığına dair cep telefonu görüntülerinin de dosyada delil olarak yer aldığı öğrenildi.

Ailelere susmaları için para teklif edildiği görüntüler yeniden gündem oldu.

Olayın yaşandığı tarihlerde, Süleymancılar tarikatının üyeleri, istismara uğrayan çocukların aileleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde, olayın medyaya yansımaması için aileler ikna edilmeye çalışıldı. Sözcü’nün ulaştığı görüşme kayıtlarında tarikat üyelerinin mağdur ailesine, “Biz bu kişiyi daha önce uyardık. Çocuklarla çok yakın olduğunu söyledik” dediği anlaşılırken ailelerin, olayın ortaya çıkmasından aylar önce çocukların yurt yönetimine yaşananları ihbar ettiğini söylüyor. Öte yandan söz konusu ‘ikna görüşmesinde’ tarikat üyeleri, yurtlarda eğitim veren öğretmenlerin başı olan ‘Başefendi’ olarak adlandırılan kişinin düzenlenen konferanslarda “Ortaokul çocukları bazen bir kadından daha cazip gelebilir” dediğini söylüyor.

Skandal olay ve tartışma yaratan görüntüler uzun süre sonra yeniden gündem oldu.

Adının açıklanmasını istemeyen bir öğrenci velisi olayla ilgili 2024 yılında DHA'ya açıklamalarda bulundu.

Veli, 'Oğlum, taciz olayını yeğenlerime anlatmış. Biz de o gün öğrendik. Beni binanın arka tarafına çektiler. 'Teyze bir şey söyleyeceğiz' dediler ve söylediler. O anda beynimden aşağı kaynar sular döküldü. Çocuklardan isimleri aldım. Gerçekliğini öğrenmeye çalıştım. O anda sinirlenerek G.R.U.'yu aradım. Hoca, 'Öyle bir şey yok' dedi. 5 dakika sonra yurda gittik. G.R.U. kaçmıştı. Oğlum bize olayların çok defa yaşandığını anlattı. Oğlum, G.R.U.'nun kendisine de cinsel ilişki teklif ettiğini ve kabul etmeyince çok kötü davrandığını söyledi. Dayak olayları da çıktı. Bir videoda dayak anı görülüyor. Normalde de geldiği günden beri bütün çocuklara dayak atıyormuş. Herkes dayak yiyormuş' dedi.

Çocukların parasal ihtiyaçlarına yetemez olduklarını anlatan veli, 'G.R.U.'nun çocukların parasıyla kantinden istediğini aldığını, çocukların eşyalarını çaldığını biliyorum. Her türlü şiddet var. Psikolojik şiddet var. Dayak var, hırsızlık var. G.R.U. ne kadar kötü şey varsa çocuklara yapmış, yaptırmış. Oğlum ilk senesinde yurttan çok memnundu. Ben de memnundum ama ta ki bu G.R.U. gelene kadar. G.R.U. geldikten sonra çocuğumun psikolojisi bozuldu. Çocuğum öyle olunca benim de bozuldu. Gerçekten psikolojim altüst. Şu an yıkık bir enkaz gibiyim' diye konuştu.

Mağdur çocuklardan birinin yakını da şunları anlattı: 'Bize geldi, yaşananları anlattı. Kaldığı yurtta tecavüz, taciz, hırsızlık, cinsel içerikli videolar izletildiğini, söyledi. Bunu 1 kişi yapıyormuş. Daha sonra yurda gittik, konuştuk ama şahsın orada olmadığını söylediler. Şikayette bulunduk ve soruşturma süreci başladı. Bu süreçte kendi çocuğumuzun arkasını ararken; bir sürü çocuğun mağdur olduğunu öğrendik.'

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
