onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Anket
1 Milyon TL’ye Nelerden Vazgeçersin?

1 Milyon TL’ye Nelerden Vazgeçersin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
15.05.2025 - 17:01

Bu test, seni paranın karşı konulamaz gücüyle yüzleştiriyor. Karşında büyük teklifler, ama küçük (!) fedakarlıklar var. Bakalım ne kadar dayanıklısın, ne kadar ilkelisin ve ne kadar etik kalabilirsin? Yoksa o meşhur söz sende mi hayat buluyor: 'Para konuşur!' 

Parayla her şey satın alınabilir mi? Peki ya seni?

Yorumlarda kaç para kazandığını belirtmeyi unutma :)

 

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. 100 bin TL karşılığında büyükçe bir hamamböceğini canlı yer misin?

2. Marmaris’te yazlık karşılığında en yakın arkadaşını ömür boyu siler misin?

3. 500 bin TL karşılığında hayatın boyunca bir daha kitap okumamayı kabul eder misin?

4. 100 bin TL karşılığında 1 hafta boyunca sokakta yaşar mısın?

5. 1 milyon TL karşılığında sırf para için hiç sevmediğin biriyle 1 yıl boyunca sevgili olur musun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. 5 milyon TL karşılığında geçmişindeki tüm hatalarını herkesin öğrenmesini göze alır mısın?

7. 3 milyon TL karşılığında hayatın boyunca aşık olamamak şartını kabul eder misin?

8. 100 bin TL karşılığında kendini rezil edecek bir videoyu internette paylaşır mısın?

9. 2 milyon TL karşılığında bir daha hiç kahve içemeyeceğini bilsen kabul eder misin?

10. 5 milyon TL karşılığında asla oy vermeyeceğin bir partiye oy verir misin?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın