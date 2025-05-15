1 Milyon TL’ye Nelerden Vazgeçersin?

Bu test, seni paranın karşı konulamaz gücüyle yüzleştiriyor. Karşında büyük teklifler, ama küçük (!) fedakarlıklar var. Bakalım ne kadar dayanıklısın, ne kadar ilkelisin ve ne kadar etik kalabilirsin? Yoksa o meşhur söz sende mi hayat buluyor: 'Para konuşur!'

Parayla her şey satın alınabilir mi? Peki ya seni?

Yorumlarda kaç para kazandığını belirtmeyi unutma :)