1 Milyon TL’ye Nelerden Vazgeçersin?
Bu test, seni paranın karşı konulamaz gücüyle yüzleştiriyor. Karşında büyük teklifler, ama küçük (!) fedakarlıklar var. Bakalım ne kadar dayanıklısın, ne kadar ilkelisin ve ne kadar etik kalabilirsin? Yoksa o meşhur söz sende mi hayat buluyor: 'Para konuşur!'
Parayla her şey satın alınabilir mi? Peki ya seni?
Yorumlarda kaç para kazandığını belirtmeyi unutma :)
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1. 100 bin TL karşılığında büyükçe bir hamamböceğini canlı yer misin?
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2. Marmaris’te yazlık karşılığında en yakın arkadaşını ömür boyu siler misin?
3. 500 bin TL karşılığında hayatın boyunca bir daha kitap okumamayı kabul eder misin?
4. 100 bin TL karşılığında 1 hafta boyunca sokakta yaşar mısın?
5. 1 milyon TL karşılığında sırf para için hiç sevmediğin biriyle 1 yıl boyunca sevgili olur musun?
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6. 5 milyon TL karşılığında geçmişindeki tüm hatalarını herkesin öğrenmesini göze alır mısın?
7. 3 milyon TL karşılığında hayatın boyunca aşık olamamak şartını kabul eder misin?
8. 100 bin TL karşılığında kendini rezil edecek bir videoyu internette paylaşır mısın?
9. 2 milyon TL karşılığında bir daha hiç kahve içemeyeceğini bilsen kabul eder misin?
10. 5 milyon TL karşılığında asla oy vermeyeceğin bir partiye oy verir misin?
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