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1.50 Boyuyla İngiltere Güzellik Yarışmasında Finale Kalan Kadın Bir İlke İmza Attı

1.50 Boyuyla İngiltere Güzellik Yarışmasında Finale Kalan Kadın Bir İlke İmza Attı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.04.2024 - 21:19

Dünya güzellik yarışmalarında bütün kurallar değişmeye başlıyor. Neredeyse her ülkeden farklı bir uygulama duymaya başladık bugünlerde. Son olarak İngiltere'de 1.50 boyundaki Emily Harrison, güzellik yarışmasında finale kalarak adını tarihe yazdırdı.

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/276...
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Kainat Güzellik Yarışması bu sene de Eylül ayında pek çok ülkenin katılımıyla gerçekleşecek.

Kainat Güzellik Yarışması bu sene de Eylül ayında pek çok ülkenin katılımıyla gerçekleşecek.

Son yıllarda güzellik sektöründeki değişimler de kaçınılmaz olarak güzellik yarışmalarına yansımaya başladı. 2023 yılında düzenlenen güzellik yarışmalarında pek çok ilke imza atıldı.

2024 yılında ülkelerin düzenlediği güzellik yarışmalarında da pek çok 'ilk' ile karşılaştık.

2024 yılında ülkelerin düzenlediği güzellik yarışmalarında da pek çok 'ilk' ile karşılaştık.

Artık 18 yaşından büyük herkesin katılabildiği güzellik yarışmalarında, Arjantin'de 60 yaşındaki bir kadın gençlere taş çıkardı.

Detaylar için;

Bu kez bir ilk de İngiltere'de yaşandı. 1.50 boyundaki Emily Harrison, İngiltere güzellik yarışmasının finaline kalarak bir ilke imza attı.

Bu kez bir ilk de İngiltere'de yaşandı. 1.50 boyundaki Emily Harrison, İngiltere güzellik yarışmasının finaline kalarak bir ilke imza attı.

27 yaşındaki genç kadın 'daha fazla minyon modelin önünü açmak için' büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirtiyor.

"Küçük olmamız, model olamayacağımız anlamına gelmiyor."

"Küçük olmamız, model olamayacağımız anlamına gelmiyor."

Küçükken sık sık boyu yüzünden zorbalığa uğradığını söyleyen model, 'yeterince uzun olmadığım için yapamayacağım pek çok şey olduğu söylenmişti' diyor. Ancak boyunun kendisini hiçbir zaman durdurmadığını söyleyen Harrison, diğer kadınlara da ilham olmak istiyor.

Harrison, 2022 yılında da İngiltere güzellik yarışmasına katılmış ve ülkesini minyon kadınların yarıştığı güzellik yarışmasında temsil etmişti.

Harrison, 2022 yılında da İngiltere güzellik yarışmasına katılmış ve ülkesini minyon kadınların yarıştığı güzellik yarışmasında temsil etmişti.
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Emily Harrison, ayrıca 2024 yılında üç farklı podyumda modellik yapmak için hazırlanıyor.

Emily Harrison, ayrıca 2024 yılında üç farklı podyumda modellik yapmak için hazırlanıyor.

Kilolar, boylar, yaşlar yalnızca birere sayıdan ibaret gördüğünüz gibi!

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