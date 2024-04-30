1.50 Boyuyla İngiltere Güzellik Yarışmasında Finale Kalan Kadın Bir İlke İmza Attı

Küçükken sık sık boyu yüzünden zorbalığa uğradığını söyleyen model, 'yeterince uzun olmadığım için yapamayacağım pek çok şey olduğu söylenmişti' diyor. Ancak boyunun kendisini hiçbir zaman durdurmadığını söyleyen Harrison, diğer kadınlara da ilham olmak istiyor.