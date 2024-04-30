1.50 Boyuyla İngiltere Güzellik Yarışmasında Finale Kalan Kadın Bir İlke İmza Attı
1.50 Boyuyla İngiltere Güzellik Yarışmasında Finale Kalan Kadın Bir İlke İmza Attı
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/276...
Dünya güzellik yarışmalarında bütün kurallar değişmeye başlıyor. Neredeyse her ülkeden farklı bir uygulama duymaya başladık bugünlerde. Son olarak İngiltere'de 1.50 boyundaki Emily Harrison, güzellik yarışmasında finale kalarak adını tarihe yazdırdı.
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Kainat Güzellik Yarışması bu sene de Eylül ayında pek çok ülkenin katılımıyla gerçekleşecek.
2024 yılında ülkelerin düzenlediği güzellik yarışmalarında da pek çok 'ilk' ile karşılaştık.
Bu kez bir ilk de İngiltere'de yaşandı. 1.50 boyundaki Emily Harrison, İngiltere güzellik yarışmasının finaline kalarak bir ilke imza attı.
"Küçük olmamız, model olamayacağımız anlamına gelmiyor."
Harrison, 2022 yılında da İngiltere güzellik yarışmasına katılmış ve ülkesini minyon kadınların yarıştığı güzellik yarışmasında temsil etmişti.
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Emily Harrison, ayrıca 2024 yılında üç farklı podyumda modellik yapmak için hazırlanıyor.
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