Sevgili Yengeç, bugün Merkür Boğa burcuna adım atarken birilerinin 'Küçük bir değişiklik yapalım' teklifiyle karşılaşabilirsin. Masum görünen müdahale ya da değişiklik ise tüm maaş planını ve bütçe dengeni derinden sarsacak bir etkiye sahip olabilir. Durumu fark ettiğinde işlerin bir hayli ilerlemiş olması ise hızlı refleksler vermeni zorunlu kılacaktır.

Tam da bu yüzden maddi haklarını korumak adına detayları süzmen gereken bir süreçtesin. Zira gözden kaçan küçük rakamlar, uzun vadede refahını etkileyebilir. Mesleki sahada kontrol mekanizmalarını devreye alarak finansal güvenliğini teminat altına almalısın. Haklarını savunmak mali bağımsızlığını kuvvetlendirecektir, unutmamalısın!

Peki ya aşk? Sıradan bir sohbetin ansızın çok ciddi bir noktaya evrildiğine şahit olabilirsin. Sadece arkadaşça başlayan diyalogların derinleşerek kalıcı bir bağın temellerini atması muhtemel. Özellikle de henüz bekarsan, bu sohbete odaklansan iyi edersin. Ama eğer bir ilişkin varsa, partnerinle yaptığın günlük konuşmaların bir anda gelecek planlarına dönüşmesi heyecan verici olabilir. Laf arasında edilen bir evlilik teklifi, düşündüğünden daha gerçek ve romantik bir hal alabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...