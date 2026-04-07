Sevgili Yengeç, bugün odak noktan tamamen diğerleri ve kurduğun resmi bağlar olacak. Merkür ve Satürn’ün karşıt alanındaki kavuşumu, iş ortaklıklarında veya önemli anlaşmalarda ciddiyetin dozunu artırıyor. Karşındaki kişilerin senden çok net ve somut beklentileri olabilir. İşte tam da bu yüzden bugün iş hayatında belkilere yer yok: Her şey siyah ya da beyaz.

Zira bir rakibinle veya ortağınla yapacağın yüzleşme, aslında seni çok daha güçlü bir konuma taşıyabilir. İnsan ilişkilerinde sınırlarını korurken, profesyonel nezaketinden ödün vermeyeceksin. Bugün kullanacağın diplomatik dil ise uzun vadeli iş birliklerinin kapısını aralayacaktır. İnsanlara güven vermek, bugün senin en büyük sermayen olacaktır unutma!

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün resmiyet ön planda. Bekar bir Yengeç burcu isen, hayatına girecek kişinin niyetinin sadece flört olmadığını, uzun vadeli bir yol arkadaşlığı aradığını fark edebilirsin. İlişkisi olan Yengeç burçları için ise ilişkiyi bir sonraki aşamaya taşıyacak ciddi bir konuşma gündeme gelebilir. Bugün duygularını ifade ederken süslü kelimelerden kaçınmanı tavsiye etmeliyiz. Bunun yerine sadece gerçeği konuşmalara odaklanmalı, isteklerini ve arzularını dile getirmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…