Sevgili Yengeç, bugün odak noktan tamamen resmi ortaklıklar ve sözleşmeler. Güneş ve Satürn arasındaki olumlu açı, iş hayatında güven vermeni ve güven duymanı sağlıyor. Yeni bir iş teklifi ya da ortaklık masadaysa, bugün şartları netleştirmek ve imzayı atmak için en güvenli günlerden biri. Karşındaki kişilerin dürüstlüğü ve profesyonelliği seni şaşırtabilir.

Kariyerinde tek tabanca olmaktan çıkıp güçlü bir ekibin veya partnerin desteğini arkana alarak büyümeye ne dersin? Danışmanlık alıyorsan veya bir avukat/muhasebeci ile çalışıyorsan, onlardan gelecek stratejik bilgi bugün hayat kurtarıcı olabilir. Bugün nezaketle disiplini birleştirerek herkesi kendine hayran bırakabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün ciddiyet rüzgarları esiyor. Bekar bir Yengeç burcu isen karşına çıkan kişinin flört değil, evlilik veya ciddi bir ilişki niyetinde olduğunu hemen anlayacaksın. Romantizm kadar mantık da devreye giriyor şimdi. İlişkisi olan Yengeçler için ise partnerinle aranızdaki bağın olgunlaştığını hissedeceksin gün. Belki de beraber yaşama kararı veya aileleri tanıştırma fikri bugün resmiyet kazanıyor... Bakalım, şimdi aşkın yeni hali sana nasıl etki edecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…