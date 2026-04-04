Sevgili Yengeç, bugün Ay'ın Akrep burcuna geçişi sana adeta bir yaratıcılık patlaması yaşatıyor. Kariyerinde uzun süredir sıradan bulduğun projeleri bugün tamamen farklı, daha derin ve etkileyici bir boyuta taşıyabilirsin. Eğer eğitim alıyorsan, sanat veya yaratıcı düşünce gerektiren alanlarda parlayacağın bir gün. Kendi yeteneklerini sergilemekten çekinme. Çünkü bugün sergileyeceğin öz güven, ileride karşına çıkacak büyük kapıların anahtarı olacak.

Finansal anlamda ise biraz risk alma isteği duyabilirsin. Ancak Akrep'in temkinli enerjisi sana araştırmadan adım atma diye fısıldıyor. Pazar gününü, hobilerini nasıl bir kazanç kapısına dönüştürebileceğini planlayarak geçirebilirsin. İçindeki lideri uyandırmanın ve kendi sahnende başrolü oynamanın tam zamanı.

Peki ya aşk? Bugün senin için aşkın en tutkulu hali devrede! Bekar bir Yengeç isen girdiğin bir ortamda tüm gözlerin üzerinde olduğunu fark edeceksin. Flörtöz ama seçici tavrın çok can yakabilir... İlişkisi olan Yengeçler için ise romantizm adeta bir sinema filmi kıvamında. Partnerinle baş başa kalmak, dünyadan izole olup sadece birbirinizin gözlerine bakmak isteyeceksin. Aşkın dönüştürücü gücüne teslim ol. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…