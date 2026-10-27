article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Yengeç Burcu chevron-right-grey 28 Ekim Çarşamba Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
28 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Ekim Çarşamba günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay on ikinci evine geçtiğinden yorgunluk ve dinlenme isteği öne çıkıyor; sabah uyandığında zihninin sisli olması şaşırtmasın. Güne kahvaltıyla başla ama ağır yağlı yiyeceklerden uzak dur. Öğlen Uranüs'le buluşan Ay uykunu düzensizleştirebilir, kısa bir şekerleme yerine açık havada on dakika yürümeyi dene. Chiron'la karşı karşıya gelen Venüs, ev ve aile alanında duygusal bir sıkışıklığı mideye indirebilir; Ihlamur ya da papatya çayı rahatlatır. Akşam Satürn'le sekstil yapan Ay göğüs kafesi ve sırt için esneme hareketlerini destekliyor. Gün sonunda yatmadan önce ışıkları erken kıs ve kafandaki konuları bir kâğıda yaz. Gün içinde sıvı alımını artır ve baharatlı yiyeceklerden uzak dur. Sevdiğin biriyle yapacağın kısa bir telefon konuşması, mide çevrendeki sıkışmayı da gevşetir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Yengeç Burcu Yorumu

Aylık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Yengeç Burcu Yorumu

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Bugün Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

Yengeç burcu için para kapıda mı? 💰 Bugün finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın