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Yengeç Burcu right-white
27 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 27 Ekim Salı günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 27 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay on birinci evinde arkadaş çevrende ilerlerken sosyal yorgunluk midene vurabilir; sabah Mars karesi mide ağzında yanma ya da huzursuzluk getirirse kahvaltıyı ihmal etme ama ağır da yapma, yoğurt ve ekmek yeter. Ay öğle saatlerinde retro Merkür'ün karşısına geçerken yemek arasında mesajlara gömülmeden yemek yemek sindirimi kolaylaştırır. Akşamüstü Jüpiter karesi paylaşılan sofrada fazla atıştırmana neden olabilir. Ihlamur ya da papatya çayı göğsündeki sıkışmayı hafifletir. Akşam yemeğinden sonra on dakika yavaş bir yürüyüş yap. Gün içinde sıvı alımını artırıp tuzlu ve baharatlı yemeklerden uzak dur. Kendini yalnız hissettiğin anlarda sevdiğin biriyle kısa bir konuşma yapmak midendeki huzursuzluğu da azaltır. Gece yarısı atıştırmalığına yönelme. Akşam sofrasını sade ve erken tut.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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