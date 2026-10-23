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Yengeç Burcu right-white
24 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 24 Ekim Cumartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 24 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Güneş ile Venüs'ün keyif ve yaratıcılık alanında buluşması moralini yükseltirken göğüs, mide ve sırt çevrende tatlı bir gevşeme getirebilir. Sabah erken saatlerde sevdiğin bir müziği açıp hafifçe esnemek bu etkiyi pekiştirir. Merkür'ün retroya girişiyle duygusal yeme isteğin artabilir; Ay'ın Satürn'e ulaşması kendini kontrol etmeni kolaylaştırıyor. Akşam yemeğini hafif tut ve geç saate bırakma. Bir arkadaşınla yapılacak kısa bir yürüyüş de ruh halini dengeler. Mideni rahatlatmak için papatya ya da nane çayı tercih et, tatlıyı küçük porsiyonla sınırla ve yemek sonrası birkaç dakika dik oturarak sindirimi destekle. Göğsündeki sıkışmayı hafifletmek için gün içinde omuzlarını geriye açıp derin nefes alman ve su içmeyi aksatmaman yeterli olacaktır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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