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Yengeç Burcu right-white
18 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Ekim Pazar günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, ilişkiler evindeki Ay ile ev evindeki Güneş akşam İlk Dördün'de kare kurarken, mide ve göğüs çevresinde sıkışma ya da yorgunluk hissi bırakabilir. Yemekleri yavaş yemek ve akşam hafif bir çorba tercih etmek midene iyi gelir. Beşinci evdeki Merkür sabah erken saatlerde Ay ile uyum kurduğu için kısa bir yürüyüş ya da esneme hareketi güne iyi başlatır. Evde uzun süre oturduysan bacaklarını yukarıda tutmak şişkinliği azaltır. Akşam duşunu ılık al, gece geç saatlerde yazışmaktan uzak dur. Gün boyu yeterince sıvı almaya özen göster. Akşam yemeğinde tuzlu atıştırmalıkları azaltıp ılık bir bitki çayı içmek şişkinliği engeller. Yatmadan önce birkaç dakika sakin nefes egzersizi yapmak da rahatlamana yardım eder.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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