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Yengeç Burcu right-white
16 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 16 Ekim Cuma günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 16 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, ikinci evindeki Mars iştahını ve kazanç hırsını artırıyor; kariyer evindeki Satürn'le öğle saatlerindeki üçgeni iş stresini yükseltirse bu durum duygusal yeme eğilimine dönüşebilir. Stresliyken atıştırmak yerine kısa bir yürüyüş yapmak ya da bir bardak su içmek kontrolü sağlar. Yedinci evinden geçen Ay ilişkilerden gelen gerginliği mideye yansıtabilir, yemekleri yavaş yemek ve ağır baharattan kaçınmak iyi gelir. Sindirimi yavaşlatan ağır akşam yemeklerini erkene çekmek ya da hafifletmek şişkinliği önler. Düzenli saatlerde yemek yemek ve sebze ağırlıklı bir tabak tercih etmek bedenini rahatlatır. Akşam kısa bir esneme yap. Gün içinde şekerli içecekleri azaltıp ılık bir bitki çayı içmek de midene iyi gelir. Yemekten sonra bir süre ayakta durmak sindirime yardım eder.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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