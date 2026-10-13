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Yengeç Burcu right-white
13 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.10.2026 - 12:13
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 13 Ekim Salı günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 13 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, duygusal yoğunluk bugün göğüs ve mide bölgende sıkışma ya da hafif yanma olarak hissedilebilir; Ay'ın beşinci evden geçmesi kalp çarpıntısını hatırlatabilir. Para evinden gelen Jüpiter karesi öğleye doğru iştahını artırıp fazla yemeye yöneltebilir, ağır ve yağlı yemeklerden uzak durmak reflü riskini azaltır. Venüs'ün geri hareketi eski bir duygunun mideye yansımasına yol açabilir, derin nefes egzersizi yardımcı olur. Omuzlarını arkaya çekmek göğüs kafesindeki sıkışmayı hafifletir. Hafif bir çorba ve ılık bir bitki çayı akşamı rahat geçirmeni sağlar. Gün içinde bol su içmeyi ve kısa bir yürüyüş yapmayı unutma. Akşam yemeğinden sonra midene dinlenme payı bırakmak iyi gelir. Ihlamur ya da papatya çayı sıkışma hissini hafifletir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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