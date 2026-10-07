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Yengeç Burcu right-white
8 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 8 Ekim Perşembe günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 8 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, mide bölgen bugün stresten çabuk etkileniyor. Telefon ve mesaj trafiğinin yoğun olduğu bir günde yemek yerken ekrana bakmak hızlı yemeye ve hazımsızlığa yol açabilir; öğünlerde telefonu kenara bırakmak midene iyi gelir. Ay'ın boşlukta olması sindirim sistemini yavaşlatabilir, bu yüzden hafif ve sıcak yemekleri tercih et. Mars'ın Aslan'daki konumu sırtında ve göğüs bölgende gerginlik yaratabilir; ağır bir şey kaldırırken dizlerini bükmek belini korur. Akşam on dakikalık yumuşak bir esneme hareketi hem kaslarını hem sinirlerini rahatlatır. Reflü ya da yanma hissin varsa gece geç saatte yemek yemekten ve yattıktan hemen sonra uzanmaktan kaçın. Bol su içmeyi de ihmal etme.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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