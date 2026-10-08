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Yengeç Burcu right-white
9 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 9 Ekim Cuma günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 9 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, midende ve göğüs bölgende bugün stres kaynaklı bir sıkışma hissedebilirsin, çünkü Ay Terazi'ye geçerek ev ve aile gündemini yoğunlaştırıyor. Öğleden sonra Ay'ın Neptün'le karşıtlığı iş yerinde hissettiğin baskıyı bedenine taşıyabilir; yemeği bu gerginlikle yemek yerine kısa bir mola verip derin nefes almak midene iyi gelir. Mars'ın Aslan'daki konumu iştahı artırıyor, ağır ve yağlı yemeklerden uzak durmak sindirimi rahatlatır. Akşam evde hafif bir çorba ve yoğurtla beslenmek yeterli. Yatmadan önce karnına sıcak su torbası koymak kasılmayı yatıştırır. Çay ve kahveyi azaltıp ıhlamur ya da papatya çayı tercih etmek midendeki sıkışmayı hafifletir. Akşam yemeğinden sonra on dakikalık bir yürüyüş de rahatlatır. Bol su içmeyi de ihmal etme.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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