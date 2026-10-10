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Yengeç Burcu right-white
11 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 11 Ekim Pazar günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 11 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, gündüz Ay'ın ev evinde olması midene ve göğüs bölgene dikkat etmeni, düzenli ve evde hazırlanmış yemekleri tercih etmeni öneriyor. Ay'ın Akrep'e geçtiği saatlerde kalp, sırt ve omurga bölgesinde hafif bir gerginlik oluşabilir, dik oturmak ve omuzları geriye çekmek rahatlatır. Mars'ın para evindeki hareketi stres kaynaklı yeme isteğini artırabilir, atıştırmalıkları gözünün önünden kaldır. Neptün'ün kariyer evinde olması iş yerinde duygusal yorgunluk hissettirebilir, kısa molalar ver. Gün içinde yeterli sıvı almak enerjini sabit tutar. Akşam sakin bir ortamda ılık bir içecekle dinlenmek uyku düzenini destekler. Yatmadan önce boyun ve omuz çevirme hareketi yapmak biriken gerginliği alır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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