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Yengeç Burcu right-white
12 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 12 Ekim Pazartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 12 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay'ın beşinci evinde Venüs'le kavuşması duygu yoğunluğunu göğüs ve mide bölgene taşıyabilir; kalp çarpıntısı ya da hafif mide hassasiyeti hissedebilirsin. Ay ile Mars arasındaki kare ani bir öfke ya da gerginlik yaratıp sindirimi bozabilir, öğünleri sakin ortamda yemek önem kazanıyor. Retrodaki Venüs eski bir duygunun bedende gerginlik bırakmasına neden olabilir, sıcak bir bitki çayı ve derin nefes egzersizi iyi gelir. Ay'ın akşam Merkür'le kavuşması zihnin dinlenmesi için sakin bir müziği ve ılık bir duşu destekliyor. Gece geç saatlerde baharatlı ya da ağır yemeklerden uzak durmak reflü riskini azaltır. Bol su içmeyi ve açık havada kısa bir yürüyüş yapmayı unutma. Omuzlarını arkaya çekip gün içinde dik durmak göğüs kafesindeki sıkışma hissini hafifletir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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