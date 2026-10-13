article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Yengeç Burcu chevron-right-grey 14 Ekim Çarşamba Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
14 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 14 Ekim Çarşamba günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 14 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay'ın altıncı evden geçişi sindirim sistemini ve günlük rutinini öne çıkarıyor; düzenli öğünler ve hafif yemekler midene iyi gelir. Sabaha doğru Neptün'le yaptığı üçgen duygusal hassasiyeti yumuşatıyor, göğüs bölgendeki sıkışma hissini azaltıyor. Öğlenin ardından Ay'ın Uranüs'le karşıtlığı arka planda biriken kaygıyı mide yanması olarak gösterebilir, derin nefes ve ılık bir bitki çayı yardımcı olur. Beşinci evdeki Venüs retrosu eski bir duygunun çarpıntı olarak hissedilmesine neden olabilir. Para evindeki Jüpiter iştahını artırabileceğinden porsiyonları küçültmek reflü riskini azaltır. Omuzlarını arkaya çekmek göğüs kafesini rahatlatır. Bol su içmeyi unutma. Akşam yemeğinden sonra midene dinlenme payı bırakmak iyi gelir. Ihlamur ya da papatya çayı sıkışma hissini hafifletir. Ağır akşam yemeklerini ertele.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Yengeç Burcu Yorumu

Aylık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Yengeç Burcu Yorumu

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Bugün Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

Yengeç burcu için para kapıda mı? 💰 Bugün finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın