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Yengeç Burcu right-white
20 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2026 - 18:02
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 20 Ekim Salı günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 20 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, duygusal yükün mide ve göğüs çevrene indiği bir günün başlangıcı sende; geriye yürüyen Venüs ile Plüton'un karesi öğle saatlerinde bunu tetikleyebilir. Yemeklerini yavaş ye ve baharat ve yağdan uzak dur. İkinci evdeki Mars sabaha karşı Ay'la karşı karşıya geldiğinde boğaz çevresinde hassasiyet hissedebilirsin, ılık içecekler tercih et. Gece boyunca Ay ve Satürn arasındaki sekstil uykuyu destekliyor. Akşam Merkür karesi sinirleri yorabilir, ekrandan uzak bir saat ayır. Hafif bir yürüyüş, düzenli sıvı alımı ve omuz çevresini ılık duşla gevşetmek de bedenini toparlar. Yemekten hemen sonra uzanmamak mide sıkışmasını azaltır. Tuzlu atıştırmalıkları azaltıp sıvı almak şişkinliği önler. Akşam duşunu ılık al. Akşam ekrandan uzak bir saat ayırmak da rahatlatır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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