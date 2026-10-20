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Yengeç Burcu right-white
21 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.10.2026 - 18:02
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 21 Ekim Çarşamba günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 21 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, gece yarısından sonra sekizinci evindeki Ay ile ikinci evindeki Jüpiter'in karşıtlığı gece yeme isteğini artırabilir; geç saatte ağır yemekten kaçın. Öğleye doğru dördüncü evindeki Güneş Ay'la üçgen kurarken evde sakin bir ortam midene ve sinirlerine iyi geliyor. Ay Balık'a geçene kadar yönsüz olduğundan öğleden sonra ilk saatlerde yoğun tempoya girme. İkindiyle Ay dokuzuncu evine girerken uzun yolculuk planların varsa yanına su ve hafif bir atıştırmalık al. Akşam saatlerinde beşinci evindeki geri hareketli Venüs'le Ay arasında oluşan üçgen göğüs ve omuz çevreni ılık bir duşla gevşetmek için uygun. Yemeklerini yavaş ye. Çorba, haşlanmış sebze gibi hafif yemekler mideni korur. Akşam yürüyüşü de uykunu düzeltir. Gün içinde bir bardak ılık su sindirimi destekler.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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