Sevgili Yengeç, iş hayatında uzun zamandır sessiz sedasız ilerliyorsun. Kimseye bir kelime dahi etmediğin, belki de biraz gizemli bir planın dahi olabilir. Hedefine ulaşmak için duygularını göz ardı et ve profesyonel bir ilerleme ile emeklerinin karşılığını al. Zira Güneş ve Plüton'un oluşturduğu altmışlık, adeta bir büyülü ayna gibi, gizli kalmış tüm emeklerini aydınlatıyor ve görünür kılıyor.

İşte bu durum, içinde bir süredir belki de farkında olmadan büyüyen bir öz güveni ortaya çıkarıyor. Sessiz ve derinden ilerlemenin, adeta bir su altı akıntısı gibi, ne kadar etkili olduğunu anlıyorsun. Artık kendinden çok daha emin, çok daha kararlı adımlar atıyorsun. Güçleniyor ve başarıya ulaşıyorsun!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise kalbinin derinliklerinde bir hareketlilik söz konusu. Bekarsan, belki de bir süredir farkında olmadan içinde büyüyen bir his, bir aşk tohumu yüzeye çıkabilir... Kalbin hızla çarpabilir ve duyguların derinleşebilir. Öte yandan eğer bir ilişkin varsa, partnerinle duygusal bağların daha da yoğunlaşıyor. Adeta bir aşk denizinde daha da derinlere dalmış gibi hissediyorsun kendini. Galiba bu aşkın, sıradaki adresi nikah masası. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…