Sevgili Yengeç, iş hayatında uzun bir süredir sessiz sedasız ilerliyorsun, değil mi? Kimseye bir kelime dahi etmediğin, belki de biraz gizemli bir planın dahi olabilir. Şimdi ise hedefine ulaşmak için duygularını göz ardı etmeli ve profesyonel bir ilerleme ile emeklerinin karşılığını almalısın. Tam da bu noktada, Güneş ve Plüton'un oluşturduğu altmışlık açı, emeklerini görünür kılıyor. Böylece bir anda tüm ışıklar senin üzerinde toplanıyor!

Tabii bu durum, içinde bir süredir belki de farkında olmadan büyüyen bir öz güveni de ortaya çıkarıyor. Sessiz ve derinden ilerlemenin, ne kadar etkili olduğunu da net bir şekilde anlıyorsun. Artık kendinden çok daha emin, çok daha kararlı adımlar atıyorsun. Güçleniyor ve başarıya ulaşıyorsun. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…