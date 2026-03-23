Sevgili Yengeç, bugün iş hayatında seni heyecanlandıracak bir gelişme olabilir. Belki yeni biriyle tanışabilir, belki de bir referans ya da bir tavsiye alabilirsin. Bunun sebebi ise Merkür ve Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu. Zira bu kavuşum, seni doğru insanlarla ve doğru zamanda bir araya getirebilecek bir enerjiye sahip. Bu enerji, iş hayatında seni bir adım öne taşıyabilir, bu yüzden bu fırsatı kaçırmamalısın.

Ayrıca, bugün kuracağın ilişkilerin etkisi zamanla daha da büyüyebilir. İlk başta önemsiz gibi görünen bir tanışıklık ya da bir tavsiye, ilerleyen zamanlarda hayatını değiştirecek bir fırsata dönüşebilir. Bu nedenle, bugün insanlarla kurduğun ilişkilere ekstra özen göstermelisin. Yeni bağlantılar kurarken, onların içinde saklı olan potansiyeli görmeye çalışmalısın. Tabii bir de bugün, kariyerinde ilerlemeye odaklanman gerek! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…