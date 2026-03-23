Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında kaderin büyülü dokunuşunu hissetmeye hazır ol! Eğer bekar bir Yengeç burcuysan, hayatına yeni giren bir kişi sana garip bir şekilde tanıdık gelebilir. Belki de daha önce bir yerlerde karşılaştığını düşünebilirsin ve bu kişiye karşı kendini beklenmedik bir şekilde açabilirsin. Ancak bu kişiye güvenip güvenemeyeceğin konusunda biraz daha düşünmen gerekebilir.

Tabii eğer zaten bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte yapacağın bir plan, ilişkinin gidişatını tamamen değiştirebilir. Belki de birlikte yeni bir hayata adım atmayı düşünüyorsunuzdur. Yeni bir şehir, yeni bir ev belki de yeni bir yaşam tarzı... Tüm bu değişiklikler, ilişkinin seyrini tamamen değiştirebilir ve sizin için yeni bir dönemin başlangıcını işaret edebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…