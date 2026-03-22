Sevgili Yengeç, bu hafta iş dünyasında bir dizi zorlu testlerle karşılaşacağın bir döneme adım atıyorsun. Bir süredir içinde bulunduğun, ancak artık sana ilham vermeyen bir iş ortamından ayrılmanın zamanı gelmiş olabilir. Bu, belki bir taşınma, belki bir yer değişikliği veya belki de bölüm değişikliği gibi somut bir adımı gerektirebilir. Bu, hayatında belirgin bir değişiklik olarak karşına çıkacak.

Hafta sonuna doğru ise Satürn ile Plüton arasındaki altmışlık ilişkisinin kesinleşmesiyle, iş hayatında radikal bir yeniden yapılanma süreci seni bekliyor olacak. Eski bir iş ortağıyla yollarını ayırma kararı alabilirsin. Ya da tam tersi, geçmişte başarısız olduğun bir projeyi modern bir bakış açısıyla yeniden ele alabilirsin. Bu süreç, sana büyük bir güç katacak. Eğer artık sadece çalışmak yetmiyor ve kendi krallığını kurmak istiyorsan, bu süreçte gereken o stratejik yıkımı gerçekleştirme cesaretini bulacaksın. Bu, senin için yeni bir başlangıç olabilir, yeni bir sayfa açabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…