onedio
article/comments-white
article/share-white
23 Mart - 29 Mart Yengeç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
23 - 29 Mart 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem Astroloji Editörü
22.03.2026 - 18:01

Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının aşkla imtihanını ve 23 Mart - 29 Mart haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 23 Mart - 29 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta Güneş ile Satürn'ün kavuşumu, duygusal dünyanı bir olgunluk testine tabi tutacak. Bu, bir nevi büyüme ve gelişme süreci olacak, belki de daha önce hiç olmadığın kadar ciddi ve kararlı hissedeceksin.

Eğer bir partnerin varsa, bu hafta geleceğini ciddi bir şekilde masaya yatırma zamanı. Belki de ilişkinin durumunu netleştirecek, belirsizlikleri ortadan kaldıracak ve ilişkine resmi bir isim koyma kararı alacaksın. Bu, aynı zamanda bir sorumluluk paylaşma süreci olacak - birlikte bir gelecek inşa etme, birbirinize daha fazla bağlanma ve birlikte büyüme fırsatı.

Tabii eğer bekarsan, bu hafta hayatın yükünü tek başına taşımaktan ziyade, omuz omuza o yükü taşıyacak ciddi adaylar ön planda olacak. Belki de bu, hayatında yeni bir bölümün başlangıcı olacak. Kendi güvenli limanını inşa etmeye, kalıcı ve sağlam bir ilişki kurmaya hazır olabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Oku right-white

Oku right-white

Oku right-white

🔮 Şimdi Oku
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın